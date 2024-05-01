Холанд превратился в "Короля варваров" – игрового персонажа в стратегической мобильной видеоигре, в которой игроки должны построить свою собственную деревню и атаковать чужие, чтобы получить больше власти. Об этом сообщил разработчик Supercell, информирует Reuters.

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По состоянию на сегодняшний день игру скачали уже более двух миллиардов раз.

Сообщается, что 23-летний форвард сам является большим поклонником этой игры. Ему было 12 лет, когда она впервые была выпущена. "Когда мы услышали, что Холанд является фанатом нашей игры и хочет сотрудничать с нами, мы воплотили свою мечту", – сказал Стюарт МакГоу, генеральный менеджер Clash of Clans.

"Было трудно хранить это в тайне, но я очень рад, что наконец могу рассказать об этом эпическом партнерстве с Clash of Clans. Я долгое время являюсь её поклонником и знаю о ней всё", – отметил Холанд.

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