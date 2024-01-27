"Це важко прийняти, тому що цей тренер багато значить для нас, для мене, для клубу. Думаю, навіть для АПЛ. Але він ухвалив це рішення для себе та своєї родини. Воно мало бути складним.

Клопп несподівано оголосив про відхід з Ліверпуля

Звісно, він сказав нам про це приватно, коли всі зібрались. Як я сказав, це важко прийняти, але ми налаштовані на своїй справі. У нас багато цілей цього року – тож чому тепер не завершити сезон на вершині та відсвяткувати це з босом?" – наводить слова ван Дейка офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, німецький фахівець перебрався в Мерсисайд у жовтні 2015 року. У перший же сезон Клопп вивів Ліверпуль у фінал Ліги Європи. Загалом виграв з командою 7 титулів: АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

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