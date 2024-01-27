Під керівництвом Клоппа Ліверпуль виграв перший титул АПЛ за 30 років, переміг у Лізі чемпіонів та здобув низку інших трофеїв. Але поповнення в клубному музеї – не єдине, чим вимірюється вражаючий внесок, без перебільшення, вже легендарного тренера. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR пригадує, за що Юрген Клопп назавжди залишиться в серцях уболівальників Ліверпуля.

Епоха Юргена Клоппа у Ліверпулі розпочалася 8 жовтня 2015 року. Саме того дня екс-тренер дортмундської Борусії офіційно був призначений наставником мерсисайдців, замінивши на цій посаді Брендана Роджерса, під керівництвом якого команда впала на 10 місце. З того часу харизматичний Юрген вивів Ліверпуль на новий рівень, перетворивши команду на потужну силу як в англійському, так і європейському футболі.

Клопп детально прокоментував свій відхід з Ліверпуля – причини рішення, дивний контракт і пошуки спадкоємця

Однак, все добре і погане колись закінчується. День, якого так боявся Ліверпуль, таки настав. У п'ятницю, 26 січня, Клопп шокував футбольну громадськість, оголосивши про відхід з Ліверпуля. Нинішній сезон стане останнім для 56-річного тренера в клубі – влітку він покине Енфілд, достроково розірвавши контракт. Для мільйонів людей Юрген Клопп – це Ліверпуль, а Ліверпуль – це Юрген Клопп. Що ж, настав час звикати не ототожнювати ці поняття. Свого часу це пережили фанати Борусії Дортмунд, тепер їхній шлях змушені повторити в Мерсисайді.

Це буде складно. Дуже складно. Звісно, Клоппу далеко до Фергюсона з Венгером, які працювали в МЮ та Арсеналі 26 і 22 роки відповідно. Але і неповні 9 років у сучасному футболі видаються мало не вічністю. Союз Ліверпуля і Клоппа здавався ледь не ідеальним. Безумовно, у них були кризи – як-от у сезоні 2022/23, коли "червоні" відверто валилися, фінішувавши тільки на 5-й позиції АПЛ з відставанням від Ман Сіті аж на 22 очки.

Якби тренер оголосив про відхід рік тому, багато хто б зрозумів рішення Юргена. Тоді німець виглядав втомленим і роздратованим, але зумів знайти в собі сили повернути команду на вершину, створивши, як його називають, "Ліверпуль 2.0". Як виявилося, навіть герр Юрген не залізний – останні успіхи мерсисайдців коштували йому величезних сил. Люди інколи мають властивість "вигорати". Саме так і сталося з титулованим тренером.

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Перед Юргеном варто схилити голову за його чесність. Він міг продовжувати виконувати свою роботу і плисти за течією, заробляючи мільйони на подальше забезпечене життя, але чесно визнав, що моральних сил у нього вже немає. Тренер відкрито зізнався, що не може працювати з тією ж віддачею, що й раніше. Він не вміє бути фальшивим – саме тому немає нічого дивного, що Клопп "вигорів". А без своїх емоцій Юрген – далеко не той, адже саме енергія та харизма є його головними чеснотами.

"Мої сили не є безмежними. Я вже не молодий кролик і не можу стрибати так само високо, як колись. Усвідомлюю, що вже не можу виконувати свою роботу так, як раніше. Потрібно бути чесним. Я вже не той. Дуже круто – вміти ухвалювати складні, але правильні рішення", – заявив Юрген, пояснюючи рішення покинути команду.

Я прийшов сюди і в перший же день сказав, що я – звичайний чоловік. Але, на жаль, я надто довго не можу жити нормальним життям. Я не хочу чекати, поки стану надто старим для цього. Потрібно, принаймні, спробувати. Я працюю вже 24 роки. І колись потрібно подивитися на те, яким є життя насправді, бо я його не знаю. Тому потрібно спробувати, поки ще не пізно.

"Я знаю, що є діти, які біжать до моєї машини за автографом після матчів, і не знають, що в Ліверпулі були інші тренери. Коли вони народилися, я вже працював тут", – емоційно заявив тренер.

Після цих слів немає сумнівів – Клопп втомився. Він, як ніхто інший, заслуговує на відпочинок. Передусім, за зразкове ставлення до роботи і чесність перед уболівальниками "червоних". Чомусь немає сумнівів у словах тренера, який запевнив, що не очолить іншу англійську команду після майже 8-ми років у Ліверпулі.

Клопп повернув Ліверпулю велич. Під його керівництвом команда грала в чотирьох єврокубкових фіналах, з яких виграла один. Вперше Ліверпуль дістався фіналу єврокубка вже в першому сезоні Клоппа, поступившись Севільї (1:3) у вирішальному матчі Ліги Європи 2015/16. За два роки був київський фінал ЛЧ проти Реала – травма Салаха і драма Лоріса Каріуса подарували трофей мадридцям. Одразу після тієї гри Клопп пообіцяв фанатам Ліверпуля виграти ЛЧ вже наступного року.

І дотримав слова! Вражаючий камбек у півфіналі з Барселоною (4:0 на Енфілді після виїзних 0:3) відкрив мерсисайдцям шлях до трофею. Обіграти Тоттенхем у вирішальному матчі виявилося легше, ніж дістатися до самого фіналу. 2:0 – Ліверпуль виграв шостий Кубок чемпіонів в історії клубу. Міг бути й сьомий, але фінал ЛЧ у 2022-му знову завершився перемогою Реала – взяти реванш за київську поразку в команди Клоппа не вийшло.

Виграв перший титул Прем'єр-ліги за 30 років. Востаннє Ліверпуль ставав чемпіоном Англії в далекому 1990-му. І лише в сезоні 2019/20 "червоні" вперше у своїй історії виграли АПЛ. Неймовірні 99 очок і достроковий титул затьмарив лише той факт, що Ліверпуль не зміг належним чином відсвяткувати довгоочікуваний тріумф – то були перші місяці пандемії COVID-19, тому про гучний парад на вулицях міста довелося забути.

Загалом під керівництвом Клоппа мерсисайдці виграли 7 трофеїв – АПЛ, Лігу чемпіонів, Кубок ліги, Кубок Англії, Суперкубок Англії, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу. Список може поповнитися, адже Ліверпуль продовжує боротьбу у всіх турнірах. Команда Клоппа вийшла в 1/8 фіналу Кубка Англії та Ліги Європи, зіграє проти Челсі у фіналі Кубка ліги, а також лідирує в турнірній таблиці АПЛ. Завершити епоху перемогою ще бодай в одному (а то й кількох) турнірі – це було б прощання мрії.

Юрген Клопп має найвищий відсоток перемог (60,7%) серед усіх менеджерів в історії клубу, які провели на посаді хоча б 50 матчів. Станом на цей момент під його керівництвом команда зіграла 466 поєдинків, з яких виграла 283. Німець – єдиний тренер, який привів Ліверпуль до перемоги в семи різних турнірах. Бракує тільки Ліги Європи, але команда ще має шанси закрити цей гештальт із чинним тренером.

З моменту приїзду Клоппа в Англію тільки Манчестер Сіті набрав більше очок в АПЛ, ніж Ліверпуль – 716 проти 671. Недарма саме Хосеп Гвардіола одним із перших відреагував на рішення німця піти. "Тепер я спатиму краще. Але мені його бракуватиме. Ця новина стала для мене шоком. Клопп був найкращим суперником, який коли-небудь був у моєму житті – у Дортмунді, коли я був у Баварії, а потім і тут.

Тепер, починаючи з наступного сезону, ми зможемо знайти час, щоб сходити разом на вечерю. Або випити те, на що ми заслуговуємо

,– заявив Хосеп Гвардіола. Його можна зрозуміти, адже саме Клопп був єдиним тренером, який відбирав у Пепа чемпіонство як у Німеччині, так і в Англії.

В епоху Клоппа Ліверпуль знову став жахіттям і для іншого представника Манчестера. 7:0 на Енфілді у березні 2023-го і 0:5 на Олд Траффорд у жовтні 2021-го – фанати МЮ ще довго згадуватимуть ці поєдинки. І явно не з ностальгією.

Клопп вивів гравців на новий рівень. "Вистрелив" Трент – вихованець академії Ліверпуля. Ендрю Робертсон прийшов за смішні 9 мільйонів фунтів, але на роки став найкращим лівим захисником АПЛ. Мохамед Салах, Аліссон, ван Дейк, Мане, Фірміно, Матіп – усі вони сповна виправдали гроші, які за них платили. Вони розвивалися самі і допомагали перемагати команді. Саме з Клоппом по-справжньому засяяв Філіппе Коутінью, який згодом подумав, що зловив Бога за бороду, і втік у Барселону. Подальший "розвиток" кар'єри бразильця яскраво продемонстрував, що (точніше, хто) було головною причиною його розквіту.

Звісно, були у Юргена й невдачі, як той же Артур, Марко Груїч чи Набі Кейта, але у період Клоппа трансферних провалів у Ліверпулі було обмаль. На відміну від його попередників.

У Ліверпулі Клопп завоював не лише трофеї, але й серця мільйонів уболівальників. Складно одразу назвати інший клуб, в якого настільки міцний зв'язок між фанами та головним тренером. Попереду в них ще 4 місяці, впродовж яких буде багато емоцій. Особливо в останньому матчі сезону – 19 травня проти Вулверхемптона на Енфілді буде море сліз і гучне YNWA.

Юрген заслужив найкраще з усіх можливих прощань – немає жодних сумнівів, що фанати Ліверпуля організують все якнайкраще. Вони, як ніхто, розуміють, що з відходом Юргена настане велика порожнеча. Не факт, що у плані трофеїв, але гарантовано – у їхніх серцях. За ці неповні 9 років їм є що згадати. Енфілд став ще одним рідним стадіоном для тренера – недарма він ледь не залишив тут свою обручку.