Ливерпуль свернул планы по проведению парада на открытом автобусе в конце сезона. Как информирует Daily Mail, "красные" планировали провести парад, чтобы отпраздновать выигрыш чемпионского титула, а также организовать для Юргена Клоппа церемонию прощания после 9 лет в клубе. Однако немецкий тренер сам отказался от этой идеи.

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После поражения от Эвертона и ничьей с Вест Хэмом "красные" сохраняют лишь математические шансы на выигрыш чемпионского титула. Сообщается, что руководство клуба считает выигрыш Кубка английской лиги недостаточным поводом для проведения парада по улицам города.

Свой первый и единственный парад при Клоппе Ливерпуль провел в 2019 году после победы в Лиге чемпионов. "Красные" хотели провести парад и в 2022 году, но отменили его после поражения в финале ЛЧ от Реала.

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