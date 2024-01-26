"Ливерпулю нужен тренер высочайшего уровня, а я уже не могу им быть. Вы понимаете, что мы уже не молодые кролики и не прыгаем так высоко, как раньше. Я не думал об этом, просто так случилось.

Сегодня я отвечу на 500 000 вопросов, но впереди еще конец сезона. У нас есть много других дел, я полностью в этой зоне. Реакция игроков была на высоте. Это было очень хорошо, мы так давно знакомы. Они знают, что я не говорю такие вещи и убегаю. Я здесь, совершенно здесь.

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В прошлые дни мне приходилось рассказывать другим людям о том, что я теперь должен сказать им перед публикой – и порой были слезы. Но это нормально после долгого времени вместе.

Буду ли я помогать выбирать преемника? В этом мире есть несколько человек, делающих невероятные вещи. Кажется, я делаю всю работу, хотя это не так. То, что мы построили – это невероятно крепкая структура за кулисами. Многие работают здесь только с одной идеей: найти идеальное решение для Ливерпуля. Последнее, что им нужно, это советы старого менеджера. Я не буду это делать.

Лето было тяжелым. Мы много работали, чтобы привлечь нужных игроков. Лето и подготовка были удивительными. Осознание того, насколько хороша может быть эта команда – это принесло мне много радости. Но дело не в этом. Я люблю каждую минуту, команду и то, как мы реагируем, но это то, что мы должны делать вместе. Планировка, трансферное окно – вы тоже должны быть на своем месте.

Тогда я понял, что уже не могу... Я делал это так часто. У меня было шесть пресс-конференций в неделю в течение девяти лет. У меня нет проблем с вами, но я не могу дождаться, чтобы больше этого не делать. Есть так много вещей с этой работой – вы должны быть самой лучшей версией себя, чтобы быть тренером Ливерпуля. Есть много лучших менеджеров, но мой стиль построен на энергии, построении отношений. Я там, где я есть, потому что я такой – если этого больше нет, тогда остановите это и скажите людям.

Это была не моя идея, когда я подписывал новый контракт. Я был на 100 процентов уверен, что мы отработаем до 2026 года. Я недооценил свой уровень энергии, считал его нескончаемым. Так было всегда. Теперь это не так. Тогда мы должны измениться. Ни клуба, ни сборной на следующий год, ни другого английского клуба никогда, я могу обещать это. Даже если мне нечего будет есть, этого не произойдет. Этого тоже не произойдет благодаря Ливерпулю!

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Когда я сказал Ливерпуль 2.0, я не имел в виду себя на следующие 10 лет. Команда остается. Пришедший имеет действительно хороший шанс играть в хороший футбол. Мы получим здесь топ-менеджера. Мы прошли через трудные моменты и превратили сомнения в веру. Если мы все это сохраним, впереди нас ждет прекрасное будущее. Это все, чего я хочу, а не быть пассажиром, мешающим этому процессу.

Мое решение окончательно. Даже если бы мы ничего не выиграли в этом сезоне, это не изменило бы мое мнение. Я как следует подумал. Это не зависит от результатов этого сезона. Главное, я вижу, что для этой команды действительно хорошая основа. Поэтому это подходящий момент, чтобы передать ее кому-то другому.

Я сделаю перерыв, но другие готовы. Влияние ребят и особенно моего помощника Пепа Линдерса за последние несколько лет непревзойденно. Это невероятно. Я благодарен ему, он дал мне столько новых идей и развития за последние несколько лет. Я буду поддерживать клуб, где бы я ни был", – цитирует Клоппа Sky Sports.

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