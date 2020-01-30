Кубок Испании: Валенсия дожала Леонесу в серии пенальти, Вильярреал выбил Райо Вальекано

Состоялись очередные матчи 1/8 финала Кубка Испании.
Кубок Испании, 1/8 финала
Леонеса – Валенсия – 0:0 (2:4 пен.)
Райо Вальекано – Вильярреал – 0:2
Голы: Ниньо, 83, Касорла, 85
Бадахос – Гранада – 2:3
Голы: Перес, 8, Кабальеро, 90+3 – Мартинес, 1, Сольдадо, 86, Фернандес, 109
Реал Сосьедад – Осасуна – 3:1
Голы: Исаак, 33, 69, Эдегор, 61 – Карлоне, 36
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Валенсия приехала в гости к Леонесе, но на "летучих мышей" ожидал жесткий прием. Хозяева самоотверженно соревновались против именитого соперника и довели игру до послематчевых пенальти, где все-таки класс Валенсии сказался.
Вильярреал конце матча двумя голами выбил Райо Вальекано из розыгрыша турнира. Реал Сосьедад и Осасуна быстро обменялись голами, но второй тайм был за хозяевами, которые еще дважды сумели отличиться в воротах соперника.
Настоящий триллер продемонстрировали представитель третьего по силе испанского дивизиона Бадахос и Гранада. Хозяева на последних минутах основного времени сравняли счет. При напряженной борьбе в овертайме путевку в четвертьфинал забрала команда из Примеры.
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