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Кубок Испании: Валенсия дожала Леонесу в серии пенальти, Вильярреал выбил Райо Вальекано

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Кубок Испании: Валенсия дожала Леонесу в серии пенальти, Вильярреал выбил Райо Вальекано
Реал Сосьедад – Осасуна / Фото ФК Реал Сосьедад

Состоялись очередные матчи 1/8 финала Кубка Испании.

Кубок Испании, 1/8 финала

Леонеса – Валенсия – 0:0 (2:4 пен.)

Райо Вальекано – Вильярреал – 0:2

Голы: Ниньо, 83, Касорла, 85

Бадахос – Гранада – 2:3

Голы: Перес, 8, Кабальеро, 90+3 – Мартинес, 1, Сольдадо, 86, Фернандес, 109

Реал Сосьедад – Осасуна – 3:1

Голы: Исаак, 33, 69, Эдегор, 61 – Карлоне, 36

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Валенсия приехала в гости к Леонесе, но на "летучих мышей" ожидал жесткий прием. Хозяева самоотверженно соревновались против именитого соперника и довели игру до послематчевых пенальти, где все-таки класс Валенсии сказался.

Вильярреал конце матча двумя голами выбил Райо Вальекано из розыгрыша турнира. Реал Сосьедад и Осасуна быстро обменялись голами, но второй тайм был за хозяевами, которые еще дважды сумели отличиться в воротах соперника.

Настоящий триллер продемонстрировали представитель третьего по силе испанского дивизиона Бадахос и Гранада. Хозяева на последних минутах основного времени сравняли счет. При напряженной борьбе в овертайме путевку в четвертьфинал забрала команда из Примеры.

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