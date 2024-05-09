Мадридский Реал обнародовал диагноз полузащитника Орельена Чуамени, который получил травму в игре с Баварией.

В середине второго тайма матча с Баварией (2:1) Чуамени получил травму и был вынужденно заменён на Камавинга. Marca признала его худшим игроком в составе Реала и поставила самую низкую оценку в 4,5 балла.

Marca признала Лунина одним из героев матча с Баварией – украинца превзошли лишь трое одноклубников

В четверг француз прошёл медицинское обследование и узнал свой диагноз. Согласно медицинскому центру "бланкос", Орельену была диагностирована стрессовая травма мышцы левой ноги. Клуб не стал публиковать информацию о возможных сроках возвращения игрока на поле.

Это травма, аналогичная той, которую получил в октябре – тогда француз пропустил 47 дней. Если это мышечная проблема первой степени, на ее заживление обычно уходит от одной до двух недель. Вторая степень предполагает период восстановления от трех до четырех недель. В любом случае Чуамени должен успеть восстановиться к Евро-2024.

В этом сезоне Чуамени является неприкасаемым игроком для Карло Анчелотти. Тренер Реала часто использует Орельена либо как центрального защитника, либо как опорного хавбека.

Реал прошел в финал ЛЧ, одержав драматическую победу в триллере с Баварией – Лунин и Хоселу спасли Мадрид от фиаско