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Флоренци согласился покинуть Рому, – Sky Sport Italia

28 января 22:29 68 Читати українською
Флоренци согласился покинуть Рому, – Sky Sport Italia
Алессандро Флоренци / Shutterstock

Полузащитник Ромы Алессандро Флоренци может перебраться к чемпионату Испании в текущее трансферное окно.

Флоренци дал согласие на трансфер в Валенсию, сообщает Sky Sport Italia.

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Отмечается, что левантийцы согласуют детали перехода в ближайшее время. Ожидается, что Валенсия возьмет Флоренци в аренду до конца текущего сезона с обязательным выкупом в июле за 16 млн евро.

К слову, Алессандро провел в составе Ромы 18 поединков в текущем сезоне, отметившись 1 ассистом.

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Теги
Италия Трансферы Валенсия Валенсия Рома Рома Алессандро Флоренци Алессандро Флоренци
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