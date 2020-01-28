Флоренци согласился покинуть Рому, – Sky Sport Italia

Полузащитник Ромы Алессандро Флоренци может перебраться к чемпионату Испании в текущее трансферное окно.

Флоренци дал согласие на трансфер в Валенсию, сообщает Sky Sport Italia.

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Отмечается, что левантийцы согласуют детали перехода в ближайшее время. Ожидается, что Валенсия возьмет Флоренци в аренду до конца текущего сезона с обязательным выкупом в июле за 16 млн евро.

К слову, Алессандро провел в составе Ромы 18 поединков в текущем сезоне, отметившись 1 ассистом.

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