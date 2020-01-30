Фонсека оформил трансфер очередного испанца

Римский клуб продолжает активную работу на трансферном рынке.

Итальянская Рома приобрела полузащитника Эльче Гонсало Вильяра, сообщает официальный сайт римского клуба.

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"Волки" заплатили за 21-летнего испанца 4 млн евро. Также в соглашение включены разнообразные бонусы, при достижении которых Эльче получит дополнительно 1 млн евро.

Хавбек подписал с "желто-красными" контракт до июня 2024 года и будет выступать в клубе под номером 14.

В текущем сезоне Сегунды Вильяр принял участие в 20 матчах, в которых забил один гол.

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