toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - СЛОВАЦКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Фонсека оформил трансфер очередного испанца

18:29 124 Читати українською
Фонсека оформил трансфер очередного испанца
Гонсало Вильяр / Твиттер ФК Рома

Римский клуб продолжает активную работу на трансферном рынке.

Итальянская Рома приобрела полузащитника Эльче Гонсало Вильяра, сообщает официальный сайт римского клуба.

Рома объявила о подписании форварда Барселоны Переса

"Волки" заплатили за 21-летнего испанца 4 млн евро. Также в соглашение включены разнообразные бонусы, при достижении которых Эльче получит дополнительно 1 млн евро.

Хавбек подписал с "желто-красными" контракт до июня 2024 года и будет выступать в клубе под номером 14.

В текущем сезоне Сегунды Вильяр принял участие в 20 матчах, в которых забил один гол.

Рома не дожала Лацио в римском дерби – "травмированный" Фонсека прервал победную серию Индзаги

blog_ava
Барселона договорилась о трансфере "нового Роналду"
16:38
548
Теги
Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Италия Рома Рома Трансферы Чемпионата Испании Эльче Эльче Гонсало Вильяр Гонсало Вильяр
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
17
час
:
50
мин
Гранада
14:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук