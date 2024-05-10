В четверг, 9 мая, Аль-Наср в рамках 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии расправился в гостях с Аль-Ухдудом (3:2).

Чемпионат Саудовской Аравии, 31-й тур

Аль-Ухдуд – Аль-Наср – 2:3

Голы: Аль-Хабиб, 60, Годвин, 70 – Брозович, 7, 90+1 Роналду, 15

Сегодня Аль-Хиляль мог досрочно стать чемпионом Саудовской Аравии лишь при одном условии – если бы Аль-Наср потерял очки в матче с 15-й командой чемпионата. Однако команда Луиша Каштру не стала радовать своих соперников и добыла тяжелую гостевую победу.

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Роналду реализовал голевую возможность лишь со второй попытки – первая обернулась неудачей. Тем не менее, на 15-й минуте благодаря великолепной голевой интуиции и передаче Али Аль-Хассана португалец с нескольких метров переправил мяч в сетку ворот соперника. Так он увеличил преимущество своей команды до двух мячей – ранее Марцело Брозович открыл счёт в игре, также с передачи Аль-Хассана.

Так Роналду забил свой 48-й гол в сезоне во всех турнирах, что стало его самым высоким индивидуальным результатом с сезона 2015/16 (51 гол за Реал).

Однако героем этого матча стал именно Брозович. После перерыва Аль-Наср позволил своему сопернику совершить камбэк, и по состоянию на 90-ю минуту Аль-Хиляль становился чемпионом страны. В компенсированное ко второму тайму время экс-хавбек Интера забил второй мяч и принёс своей команде вымученную победу. Теперь Аль-Хилялю для досрочного чемпионства придётся побеждать Аль-Хазм.