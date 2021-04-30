Вальдес снова вернется в Барселону – скандальному экс-киперу нашли должность
Бывший голкипер "блаугранас" Виктор Вальдес вскоре оформит возвращение в родной клуб.
Вальдес решил все же принять предложение каталонцев относительно трудоустройства в коллективе, информирует Sport.es.
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Экс-звезда будет занимать должность в академии, в частности работать с голкиперами. Интересно, что в марте Виктор уже мог оформить возвращение в Барселону, но якобы отказался, ведь имел амбиции стать главным тренером.
Заметим, Вальдес ранее уже работал в системе "блаугранас". Он был наставником юношеской команды U-19, но продержался на посту всего три месяца из-за своей конфликтности и чрезмерной эмоциональности.
А вот будучи игроком, кипер сумел стать настоящей легендой, ведь провел за Барселону 536 поединков.
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