Барселона столкнулась с трудностями на финише сезона, борьба за золотые медали станет еще жестче.

Наставник Барсы Рональду Куман получил дополнительную дисквалификацию на два матча по мотивам матча 33-го тура Примеры против Гранады (1:2), сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

Удаление Кумана в матче с Гранадой: известно, что сказал арбитру тренер Барселоны

Нидерландский специалист некорректно высказался в сторону резервного арбитра. Таким образом, Барселона останется без тренера на матчи против Валенсии и Атлетико.

После 33-х туров Ла Лиги каталонцы расположились на 3-й строчке, отставая от лидера Атлетико на два очка.

Барса – чемпіон Іспанії, Маліновський зі сріблом, Холанд без ЛЧ, біль конкурента ПСЖ – прогноз на фініш сезону