Вальдес все ж вирішив прийняти пропозицію каталонців щодо працевлаштування в колективі, інформує Sport.es.

Куман отримав додаткову дискваліфікацію за образу арбітра – тренер Барселони пропустить ключові матчі Ла Ліги

Екс-зірка буде обіймати посаду в академії, зокрема працюватиме з голкіперами. Цікаво, що у березні Віктор вже міг оформити повернення у Барселону, але нібито відмовився, адже мав амбіції стати головним тренером.

Зауважимо, Вальдес раніше вже працював у системі "блаугранас". Він був наставником юнацької команди U-19, але протримався на посту лише три місяці через свою конфліктність та надмірну емоційність.

А от будучи гравцем, кіпер зумів стати справжньою легендою, адже провів за Барселону 536 поєдинків.

Барса – чемпіон Іспанії, Маліновський зі сріблом, Холанд без ЛЧ, біль конкурента ПСЖ – прогноз на фініш сезону