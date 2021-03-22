Возвращение Жоана Лапорты в президентское кресло испанской Барселоны явно проходит не по сценарию знаменитого функционера.

Бывший вратарь "блаугранас" Виктор Вальдес не будет работать в клубной структуре, сообщает Marca.

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Во время избирательной кампании экс-голкипер поддержал кандидатуру Лапорты в обмен на должность после избрания последнего. Однако, функционер не смог договориться с Вальдесом относительно его роли в Барсе. Президент предложил поработать тренером вратарей, но Вальдес отказался. Он видит себя в роли главного тренера, поэтому работа с младшими коллегами по амплуа не входит в его планы.

Напомним, что Виктор Вальдес перед сезоном 2020/21 возглавил представителя Терсеры Орту, но был уволен в январе из-за неудовлетворительных результатов.

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