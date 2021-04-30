Ресурс FiveThirtyEight розробив модель, з допомогою якої можна оцінити перспективи кожної команди в чемпіонаті. Враховується якість складу, травми, просунута статистика, календар, мотивованість суперників і ще багато чинників. Знайомимося з прогнозом в топ-чемпіонатах на основі цієї моделі.

Англія: Ліверпуль не вийде в ЛЧ, новий турнір для Тоттенхема

5 турів до фінішу

Чемпіонське питання в АПЛ вирішене на 99% – титул візьме Олександр Зінченко з Манчестер Сіті. МЮ фінішує другим, тут також жодних сумнівів, а далі розпочинається найцікавіше. У боротьбі за топ-4 модель віддає перевагу Лестеру та Челсі перед Вест Хемом, Ліверпулем і Тоттенхемом.

Відповідно до прогнозу, Лестер найслабше серед конкурентів проведе кінцівку чемпіонату (наберуть 7 очок), але йому вистачить запасу, щоб залишитися на третьому місці. Календар у Брендана Роджерса пекельний: Саутгемптон, Ньюкасл, МЮ, Челсі та Тоттенхем.

Модель дає Ліверпулю 32% на вихід у Лігу чемпіонів. "Скаузери" відстають від Челсі на 4 очки. Розрив завеликий – легші суперники на фініші не врятують. Після недільного виїзду на Олд Траффорд у мерсисайдців жодного топ-суперника (Саутгемптон, Вест Бром, Бернлі і Крістал Пелас). Тоді як у Челсі ще матчі з Сіті, Арсеналом і Лестером.

Поразка Вест Хема від Челсі сильно зменшила ймовірність побачити Андрія Ярмоленка в ЛЧ. У "молотобійців" погана динаміка виступів, але дуже приємний календар (Евертон + 4 команди з нижньої частини). Скоріш за все, казка завершиться потраплянням в Лігу Європи. А новостворену Лігу конференцій проекзаменує Тоттенхем – можливість виграти хоч щось.

У зоні вильоту АПЛ все очевидно: Шеффілд вже втратив прописку, Вест Бромвіч от-от оформить перехід у Чемпіоншип, а Фулхем має лише 5% на порятунок, відстаючи від 17 місця на 7 очок.

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Іспанія: неймовірна чемпіонська інтрига і тріумф Барселони

5 турів до фінішу

У Прімері зрозуміло одне – Атлетіко, Реал, Барселона та Севілья гарантували собі місця в Лізі чемпіонів. А хто з них стане чемпіоном – інтрига.

Барселона до вчорашньої сенсаційної поразки від Гранади була явним фаворитом (74%). Зараз шанси каталонців на титул суттєво зменшилися (45%), однак модель все одно віддає їм перше місце.

Ймовірність успіху Атлетіко – лише 28%, хоча команда Дієго Сімеоне лідирує з відривом у два очки від грандів. Втім, два очки – це не 10, які були в лютому. "Матрацники" останнім часом дуже часто спотикаються (за 14 останніх турів тільки 6 перемог).

На чемпіонство Реала дають 22%. Тут і розсип травм, і зайнятість у єврокубках, і якість гри далека від того, щоб спокійно чекати матчів з середняками.

Найцікавіше – календар. У Барселони він найлегший: Валенсія, Леванте, Сельта, Ейбар і домашній матч з Атлетіко. Завдання у Рональда Кумана не таке вже й складне: виграти всі матчі та дочекатися однієї осічки Реала.

Мадрид має важливий козир. При рівності очок "вершкові" фінішують вище за Атлетіко та Барсу, бо краще виступили в очних поєдинках. Реалу ще грати з Осасуною, Гранадою, Атлетіком, Вільяреалом і Севільєю. Суперники не подарунок, але ж команда Зідана навпаки комфортно почувається у великих матчах. Чим міцніший опонент – тим більше мотивації у вікових лідерів.

Для Атлетіко все вирішиться 8 травня на Камп Ноу. Важким випробуванням також виглядає виїзд до Реал Сосьєдада, однак поразка в Каталонії може вбити перспективи Атлеті ще до того. Ельче, Осасуну та Вальядолід треба обігрувати за будь-яких умов.

Ще є Севілья, яка за 8 попередніх турів втратила всього лиш 2 пункти. Але в андалусійців і календар складний (Атлетік, Реал, Валенсія, Вільяреал, Алавес), і очок трішки менше. FiveThirtyEight оцінює чемпіонство Севільї в 4%.

Єврокубки: модель прогнозує, що Реал Сосьєдад і Бетіс, маючи легкий календар, збережуть свої позиції в зоні Ліги Європи, а Вільяреалу вистачить гандикапу, щоб з сьомого місця вийти в Лігу Конференцій.

Зона вильоту: симпатичний Ейбар готується до Сегунди (одним пресингом матчі не виграються), Уеска також навряд чи відіграє відставання, а Ельче, Вальядолід і Алавес постараються уникнути третього місця на виліт.

Німеччина: Дортмунд без Ліги чемпіонів, Герта врятується

3 тури до фінішу

Титул нікуди не втече від Баварії, Юліан Нагельсманн на прощання принесе Лейпцигу віце-чемпіонство. Нижче – війна за Лігу чемпіонів між Вольфсбургом (57 очок), Айнтрахтом (56) і Борусією Д (55). Дортмунду дають лише 52% на потрапляння в топ-4.

Айнтрахт після новин про відхід Хюттера здувся, однак календар в "орлів" ну дуже вже простий: Майнц, немотивований Фрайбург і мертвий Шальке. Вольфсбургу буде складніше: Майнц, сильний Лейпциг і Уніон, який ще плекає надії на єврокубки.

У Дортмунда в порівнянні з конкурентами взагалі жах: Майнц, Байєр і Лейпциг. Модель показує, що в цих матчах Борусія візьме 5 очок. І навіть двох перемог, які принесуть на фініші 61 бал, теж може не вистачити. Щоправда, "джмелі" мають козир у рукаві – найкращу різницю голів. Якщо вдасться з кимось порівнятися, Борусія посяде вище місце та вийде в Лігу чемпіонів.

На дні Бундесліги все дуже складно. Герта посідає передостанню сходинку, але має три матчі в запасі через двотижневий карантин (4 позитивні тести на коронавірус). У берлінців якісний склад, Паль Дардай трішки налагодив гру, однак попереду дикий марафон – 6 матчів за 20 днів. І все ж модель на стороні Герти (15% на виліт), якій вже не потрібно грати з топ-клубами.

Найімовірніше, слідом за Шальке в другий дивізіон повернеться Армінія. Під серйозною загрозою Кельн і Вердер. Ще пару турів тому виліт "козлів" здавався очевидним, однак Фрідгельм Функель відродив команду. А Вердер паралельно летить у прірву: 7 поразок поспіль і відносно важкий розклад (Байєр, Аугсбург і Гладбах).

Італія: Маліновський зі сріблом, крах Мілана

5 турів до фінішу

Інтер – чемпіон. На 99%. Але нижче грандіозна інтрига. 4 команди щільно розташувалися та претендують на 3 місця в Лізі чемпіонів. Фаворитом у цій боротьбі модель виділяє Аталанту. Бергамаски в прекрасній формі (10 перемог у 12 турах), а їхній календар лякає не сильно – Сассуоло, Парма, Беневенто, Дженоа і Мілан в останньому турі. 96%, що в наступному сезоні Руслан Маліновський гратиме в Лізі чемпіонів. 65%, що візьме срібні медалі.

Наполі також навряд чи втратить путівку в ЛЧ. В останніх 5 турах неприємні хіба що зустрічі з Кальярі та Спецією, які намагаються зберегти прописку. Іншим суперникам Ріно Гаттузо вже нічого непотрібно. Андреа Пірло такої розкоші позбавлений – йому ще грати з Міланом і Інтером, який не подарує навіть після оформлення чемпіонства.

Згідно з прогнозом, зайвим буде Мілан. У "россонері" попереду битви з трьома борцями за виживання та поєдинки з Ювентусом і Аталантою. Гіршого сценарію не придумати – модель прогнозує Мілану лише 7 очок у цих матчах. Ще й сама команда здала, зазнавши двох поразок поспіль. Шанси на перший за 7 років вихід в ЛЧ – 38%.

Лаціо має матч в запасі, але навряд чи нав'яже боротьбу за топ-4. "Біло-блакитним" римлянам відводять шосте місце і Лігу Європи. Єдина радість для них – Рома фінішує нижче. Паулу Фонсека фактично втратив шанси навіть на ЛЄ. Можливо, Ліга конференцій підкориться "вовкам" у наступному сезоні.

Кротоне та Парма прощаються з Серією А, а Беневенто, Кальярі та Торіно спробують уникнути такої долі. В усіх по 31 пункту. Але туринці з матчем у запасі – їхній виліт малоймовірний (7%), навіть Спеція під більшим страхом. У Беневенто та Кальярі однаковий по силі календар, а ще очна зустріч наступного вікенду. Там все й вирішиться. Модель показує, що Беневенто набере на одне очко менше і вилетить.

Франція: ПСЖ виграє чемпіонат за різницею голів

4 тури до фінішу

Ліон минулого вікенду програв Ліллю та випав з боротьби за титул. Навіть на кваліфікацію Ліги чемпіонів шанси у "ткачів" незначні – 23%. Монако демонструє космічні результати (5 перемог поспіль без жодного пропущеного) і програє лідеру мізерні два очки, але фінішувати вище третього місця монегаскам буде важко.

Чемпіонська боротьба розгорнеться між Ліллем і ПСЖ. Модель вивела, що парижани в останніх турах наберуть на один бал більше за суперника та наздоженуть "догів" на вершині турнірної таблиці. А завдяки кращій різниці голів візьмуть титул.

Чемпіонство ПСЖ оцінюється в 49%, чемпіонство Лілля – в 39%. Календар в опонентів майже ідентичний за складністю. Головне випробування для обох – матч з Лансом, який намагається відстояти у Марселя п'яте єврокубкове місце.

Детальніше прогнози можна подивитися на сайті FiveThirtyEight