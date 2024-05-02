Дест, который выступает за ПСВ на правах аренды, получил плохие новости о своей травме. Как информирует сам футболист в своём Instagram, после тщательных обследований медики констатировали нидерландцу разрыв передней крестообразной связки. Таким образом, худшие опасения Деста оправдались – он пропустит Евро-2024 и первую часть нового сезона.

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"К сожалению, я порвал переднюю крестообразную связку, и скоро мне предстоит операция. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на свой уровень. Для меня это будет очень трудный период, но я знаю, что он сделает меня только сильнее", – отметил игрок, который, как ожидается, вернётся на поле не раньше 2025 года.

У ПСВ до сих пор есть опцион на покупку защитника у Барселоны за 10 млн евро. Скорее всего, нидерландский клуб от неё откажется, несмотря на статус и уровень выступлений Сержиньо в этом сезоне: 36 матчей в стартовом составе из 37, 2+7 по системе гол+пас.

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