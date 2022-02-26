Экс-защитник Карпат погиб под Киевом, обороняя столицу Украины от российских оккупантов
15:25 - Читати українською
Русская сволочь продолжает уничтожать цвет нашей нации.
В пятницу вечером, 25 февраля, в бою под Киевом погиб экс-защитник Карпат Виталий Сапило, сообщает Zaxid.net.
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21-летний львовянин был командиром танка. Он оборонял столицу Украины от российских оккупантов, которые любой ценой пытались захватить Киев и закрепиться в нем.
Напомним, Сапило – воспитанник ДЮСШ Карпаты (выпуск 2000 г. р., тренер – Савченко О. В.).
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