В пятницу вечером, 25 февраля, в бою под Киевом погиб экс-защитник Карпат Виталий Сапило, сообщает Zaxid.net.

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21-летний львовянин был командиром танка. Он оборонял столицу Украины от российских оккупантов, которые любой ценой пытались захватить Киев и закрепиться в нем.

Напомним, Сапило – воспитанник ДЮСШ Карпаты (выпуск 2000 г. р., тренер – Савченко О. В.).

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