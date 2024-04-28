В рамках 26-го тура УПЛ 2023/24 Кривбасс принимает Металлист 1925, Заря сыграет с Оболонью, а Колос – с Александрией. Анонс и прогноз на матче читайте на "Футбол 24".

Кривбасс – Металлист 1925

Криворожцы рвутся к власти в бронзу УПЛ. Трудно сказать, сможет ли их кто-то остановить на этом пути, учитывая форму и возможности преследователей – тем более что у подопечных Юрия Вернидуба уже сейчас есть 6-очковый отрыв от четвертой позиции. У команды был небольшой спад, однако он так и не вылился в поражение. Было только две ничьих, причем тогда Кривбасс уже явно вышел из кризиса.

Претендент на бронзу весной проиграл только Шахтеру, одержав пять побед в восьми матчах. Неделю назад криворожцы одержали волевую победу над Черноморцем, работая неоптимальным составом – ряд лидеров заели микротравмы, хотя до встречи с Металлистом 1925 они должны были восстановиться. Словом, харьковчанам следует готовиться к крайне тяжелому вечеру.

С другой стороны, отступать "желто-синим" уже некуда. Подопечные Виктора Скрипника вчера опустились на дно турнирной таблицы, а их безвыигрышная серия достигла 12 туров. Коуч пытается найти хоть какой-нибудь позитив – в частности, он доволен отсутствием поражений в предыдущих трех матчах. Правда, последняя ничья была зафиксирована в битве с прямым конкурентом (Оболонью).

Виктор Скрипник ищет не только правильные слова, но и тактику. В заключительные 30 минут против "пивоваров" Металлист 1925 года отказался от ромба и перешел на 4-5-1, с тройкой центрхавов. Кроме того, удачно появление центрбека Червака позволило поставить Капинуса на правый фланг, а Фарину влево – у первого классная подача с правой, а другой является левшой. Вероятно, именно эту модель харьковчане выберут на Кривбасс.

Кадровая ситуация

Травмированные: Илич, Аду, Клищук, Вакулко (все под вопросом) – Бычек (под вопросом), Курило

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Металлист 1925

Кривбасс: Маханьков – Бандейра, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Бизимано, Хомченовский – Кузык, Лунев, Задерак – Миктишин

Металлист 1925 года: Мозиль – Капинус, Имереков, Червь, Фарина – Ари, Юрченко, Гобелок, Гармаш, Сидоров – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – победа фаворита

УПЛ – турнир рандома, поэтому неожиданный разгром Кривбасса со счетом 5:0 не так удивит. Впрочем, это будет стечение обстоятельств, а по логике подопечные Юрия Вернидуба должны побеждать максимально уверенно. Если Металлист 1925 г. не может преодолеть Оболонь и кризисный Колос, то вряд ли команду прорвет на фоне мотивированных криворожан. Тем более что они бьют середняков даже ослабленным составом.

Заря – Оболонь

Луганцам пришлось провести два матча с Шахтером за четыре дня. В первом команда осталась в меньшинстве на 55-й минуте, а во втором пришлось выйти без профильных центрбеков и ключевого форварда (и отсутствие Чурка имеет значение). Несмотря на это, Заря отыгрывалась вдесятером, выходила вперед и держала ничейные счета до конца основного времени – только класс и элитная лавка помогли "горнякам" победить.

Такой убедительный перформанс даже не удивляет. Подопечные Юрия Коваля перед этим избивали Черноморец, а в поединке с СК Днепр-1 закамбечили с 0:2 за 10 минут. А еще они переиграли Металлист 1925 года, Ворсклу и крепкий Минай, а с Александрией расписали ничью – причем по ходу весенней части сезона футбол Зари ставил все более убедительным. Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря хорошей физической подготовке.

А вот Оболони тонуса явно не хватает, ведь после ударных 50-55 минут с Металлистом 1925 года "пивовары" сильно сбавили – и замены не выровняли ситуацию. Перед этим киевляне смазали эндшпиль с Александрией, пропустив дважды и чудом отыгравшись с пенальти на 7 компенсированной. Тем не менее, проблемы с формой появились недавно, а вот с футболом в общем-то все гораздо сложнее.

У подопечных Валерия Иващенко сильный прессинг, под которым едва не сломался Шахтер. Дончане допустили 15 низких потерь и обвалили точность пасов вперед до 69% – впрочем, Оболонь не смогла использовать свое преимущество в давлении. В атаке у команды лишь дальние удары, а в обороне все зависит от успешности единоборств. Особенно уязвимыми "пивовары" становятся при обороне от стандартов.

И все же три подряд ничьих (две – против прямых конкурентов) вывели киевлян из зоны вылета. Теперь они держатся в зоне плей-офф, однако от возвращения вспять коллектив отделяет всего один зачетный балл. Заря же пока спокойна, ведь у нее 5-очковый отрыв и матч в запасе.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чурко (под вопросом), Боль (оба – Звезда)

Дисквалифицированные: Сапутин (Заря)

Ориентировочные составы на матч Заря – Оболонь

Заря: Турбаевский – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Яцик, Башич – Кирюханцев, Горбач, Антюх – Герреро

Оболонь: Федоровский – Лукьянчук, Приймак, Дубко, Осман – Чернов, Черненко, Мороз, Грись – Краснопор, Тарануха

Прогноз "Футбол 24" – победа Зари

Последняя победа Оболони датируется 16 марта, когда удачный лонгшот залетел в девятку ворот Полесья. Это был единственный гол – и единственная победа в весенней части сезона. Заметного прогресса в игре за полтора месяца не произошло, поэтому вряд ли следует надеяться на триумф киевлян.

В лучшем случае, они зацепятся за ничью, однако Заря теперь выставит основной состав. Весной она бьет слабых и больных, а лидерам дает безумный бой – и это очень плохо для Оболони. Конечно, в УПЛ возможно любое развитие событий, однако логика заставляет ожидать победы луганчан.

Колос – Александрия

Ковалевцы наконец-то остановили свою 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой было зафиксировано 5 поражений. В равном поединке с минимумом моментов (иначе с Колосом не бывает) команда победила Ворсклу, причем с "сухим" счетом и двумя голами. В последний раз "хлеборобы" забивали два в начале марта... в ворота Шахтера.

В турнирном плане этот результат ничего не значит, но он разрядил атмосферу в команде. Кроме того, триумф в Полтаве получил стратегические последствия, ведь Ярославу Вишняку давали два матча на исправление ситуации – первый экзамен (против Полесья) он провалил, но теперь коуч должен получить кредит доверия. Как минимум, к концу сезона в Ковалёвке все будет спокойно.

Александрия понравилась в начале весенней части сезона. Был и прессинг, и хорошие короткие розыгрыши, и баланс – при этом игра стала не столь догматической, как осенью, когда пытались воспроизвести 4-3-3, как в сборной. Как следствие, команда расписала ничью с Шахтером, била Полесья и Ворсклу, да и против Зари "аграрии" были близки к успеху. Впрочем, постепенно результаты ухудшились.

В последних пяти турах александрийцы не знали побед, разделив очки с Минаем и Оболонью – а также проиграв Черноморцу, ЛНЗ и Динамо. Причем с одесситами подопечные Руслана Ротаня пропустили трижды еще в первые полчаса (хотя завершили 3:2), а с Минаем потеряли преимущество в два гола в середине второго тайма.

Истеричные 2:2 с "пивоварами" максимально полно продемонстрировали суть нынешних "аграриев" – нервные качели, провалы в обороне, но неплохая результативность. Впрочем, во время провального отрезка следует отметить и кадровые проблемы, которые до сих пор не удается решить. В частности, постоянно выпадают центрбеки, а кадровой глубины на этой позиции особенно не хватает.

Кадровая ситуация

Травмированные: Тотовицкий (под вопросом) – Шулянский, Логинов (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Колосс – Александрия

Колосс: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец – Милько, Демченко – Ильин, Ориховский, Топалов – Безбородько

Александрия: Шевченко – Копина, Логинов, Кампуш, Мартынюк – Михайленко – Калитвинцев, Калюжный, Кузнец, Беляев – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – ничья

В поединке с Колосом точно не следует ожидать большого количества моментов. С другой стороны, от Александрии не знаешь, чего ждать – впрочем, сегодня почему-то не верится в победу подопечных Руслана Ротаня. У команды есть проблемы с созданием моментов, а без Шулянского их станет еще меньше (он лучше атакует глубину). Ставим на "мировую".

"Победу над Шахтером праздновали очень громко": автор безумных голов в УПЛ – о Раванелле в Киеве и сказке в Волочиске