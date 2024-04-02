"Есть разрушения. Масштабы пока не знаю. Мы ее арендуем, поэтому как и что там восстанавливать – еще тоже не знаем.

База СК Днепр-1 подверглась разрушениям после атаки "шахедов" – фото последствий

Это не очень хорошо. Все это будет иметь влияние на деятельность клуба. Потому что люди же пугаются. Как будут реагировать юноши, дети, родители... Есть вещи, на которые не можем повлиять. Как вот в прошлый раз бразильцы испугались и уехали, молодые ребята. Многие же ночуют на базе, а это не одноразовые случаи.

Там занимались детские группы, поэтому проблемы для клуба будут. Это без оценки финансовой стороны. Я еще не был на базе, видел фотографии – манеж нужно делать, другое здание, где комнаты тренеров, персонала. Оно не разрушено, но определенные проблемы есть. Но это второстепенное. Хуже всего то, как это отображается на моральной составляющей, на детях. Вот это все. Терять детский и юношеский футбол... Это самая главная составляющая.

В нашем регионе становится все хуже. Последний месяц-полтора – это действительно неприятная история. Постоянные тревоги, два матча домашних играли по 4,5 часов. Переезжать и играть в другом городе – это ни к чему, вот в Полтаве играли матч долго (речь о поединке между Ворсклой и Динамо, – прим.), так что... Самый большой вопрос – как дальше функционировать, когда люди будут бояться там находиться", – сказал Фридман в комментарии Tribuna.

Напомним, после 22-х туров СК Днепр-1 идет в турнирной таблице УПЛ третьим, имея в своем активе 42 очка.

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