"Є руйнування. Масштаби поки не знаю. Ми її орендуємо, тому як і що там відновлювати – ще теж не знаємо.

База СК Дніпро-1 зазнала руйнувань після атаки "шахедів" – фото наслідків

Це не дуже добре. Все матиме вплив на діяльність клубу. Тому що люди ж лякаються. Як будуть реагувати юнаки, діти, батьки... Є речі, на які не можемо вплинути. Як от минулого разу бразильці злякалися та поїхали, молоді хлопці. Багато ж хто ночує на базі, а це не одноразові випадки.

Там займалися дитячі групи, тож проблеми для клубу будуть. Це без оцінки фінансової сторони. Я ще не був на базі, бачив фотографії – манеж потрібно робити, іншу будівлю, де кімнати тренерів, персоналу. Вона не зруйнована, але певні проблеми є. Але це другорядне. Найгірше те, як це відображається на моральній складовій, на дітях. Ось це все. Втрачати дитячий та юнацький футбол... Це найголовніша складова.

У нашому регіоні стає все гірше. Останній місяць-півтора – це дійсно неприємна історія. Постійні тривоги, два матчі домашніх грали по 4,5 години. Переїжджати і грати в іншому місті – це ні до чого, от в Полтаві грали матч довго (мова про поєдинок між Ворсклою і Динамо, – прим.), так що... Найбільше питання – як далі функціонувати, коли люди будуть боятися там перебувати", – сказав Фрідман у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, після 22-х турів СК Дніпро-1 йде у турнірній таблиці УПЛ третім, маючи у своєму доробку 42 очки.

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