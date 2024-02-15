Защитник Гильерме Варжао, полузащитник Витиньо и форвард Маркос Андре отказываются возвращаться в Украину, сообщает Fcdnipro.com.

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Причиной демарша стал банальный страх за свои жизни – игроки напуганы недавней массированной атакой дронов на Днепр.

Напомним, 19-летний Витиньо выступает за днепровский клуб на правах аренды из Атлетико Минейро (соглашение рассчитано до лета). 20-летний Андре до 30 июня арендован у Ретро. А вот 20-летний Варжао – полноценный игрок СК Днепр-1.

К слову, ранее о нежелании возвращаться в лагерь днепрян заявлял еще один бразилец – форвард Венделл.

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