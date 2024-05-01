За первые 16 минут зрители увидели аж три гола, два из них забил Шахтер. Если точнее – Марлон Гомес. До конца тайма бразилец еще и хет-трик оформил шедевральным ударом. К слову, это первые голы Марлона за дончан.

Шахтер разгромил Черноморец – Марлон оформил хет-трик за тайм, "горняки" одержали 13-ю подряд победу в УПЛ

Во второй половине был лишь один гол, который в свой актив записал Марьян Швед. Благодаря этой победе Шахтер сохранил отрыв от Динамо на вершине турнирной таблицы УПЛ. Черноморец остается на десятом месте, проиграв четыре последних матча.