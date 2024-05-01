Дебютный хет-трик с шедевром в видеообзоре матча Черноморец – Шахтер – 1:4
17:05 - Читати українською
Черноморец проиграл Шахтеру (1:4) в рамках перенесенного матча 12-го тура УПЛ 2023/24. Смотрите видео голов и обзор матча Черноморец – Шахтер на "Футбол 24".
завершено
Марлон Гомес 3’
Марлон Гомес 16’
Марлон Гомес 41’
Марьян Швед 66’
3’ Марлон Гомес
16’ Марлон Гомес
41’ Марлон Гомес
66’ Марьян Швед
За первые 16 минут зрители увидели аж три гола, два из них забил Шахтер. Если точнее – Марлон Гомес. До конца тайма бразилец еще и хет-трик оформил шедевральным ударом. К слову, это первые голы Марлона за дончан.
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Во второй половине был лишь один гол, который в свой актив записал Марьян Швед. Благодаря этой победе Шахтер сохранил отрыв от Динамо на вершине турнирной таблицы УПЛ. Черноморец остается на десятом месте, проиграв четыре последних матча.
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