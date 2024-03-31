В матче 22-го тура чемпионата Украины Колос на своем поле уступил СК Днепр-1 (0:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Колос и СК Днепр-1 стартовали после 40-минутной паузы, вызванной воздушной тревогой. И начало для подопечных Юрия Максимова выдалось на славу!

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Пихаленок уже на второй минуте открыл счет в матче. Гуцуляк протащил мяч с правого фланга в центр, отдал на Филиппова, тот в касание на Александра, который попал в верхний правый угол, задев стойку.

Вскоре Топалов едва не вышел один на один, но защитники днепрян оттеснили, а Волынец успел накрыть мяч. Колос на время зажал соперника у его ворот и был близок к тому, чтобы сравнять. Самый реальный шанс у "хлеборобов" был после прострела Емца во вратарскую – лишь реакция Сватка спасла гостей.

На 18-й минуте Пихаленок закручивал с дальней дистанции под дальнюю штангу, но пробил мимо каркаса. Впоследствии Леднев после паса от Филиппова не попал в створ ворот. В середине тайма Ильин неожиданно пробил с разворота, но Волынец контролировал момент удара.

На 37-й минуте Рангель замыкал навес головой от Топалова, но пробил неточно. Был похожий шанс и у Бондаренко – Валерий в створ ворот попал, но Волынец вовремя оказался на пути мяча.

Преимущественно отсиживаясь в защите СК Днепр-1 на последних минутах первого тайма едва не удвоил свое преимущество – Филиппов получил длинную передачу и убегал на свидание с голкипером, но поспешил пробить и упустил шанс.

После перерыва днепряне требовали пенальти за игру рукой Бондаренко, но VAR нарушения не увидел. На 60-й минуте после долгой паузы из-за травмы на поле появился Максим Третьяков. Вскоре Пихаленок совершил фирменный заброс со своей части поля на Гуцуляка и тот перебросил Фесюна, который вышел далеко из ворот – 2:0.

Рангель в ответ мог сокращать, но Волынец в невероятном прыжке дотянулся до мяча в левом углу. Фесюн сразу же совершил алаверды, отбив удар в упор от Гуцуляка. Колос пытался хотя бы сократить и пыл "хлеборобов" арбитру приходилось гасить "горчичниками". Однако, ни замены Ярослава Вишняка, но желание игроков результата не принесли (хотя Паулаускас был очень близок к голу).

Победа вернула СК Днепр-1 на третью строчку турнирной таблицы, принеся 42 очка, Колос с 24-мя пунктами остался десятым.

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