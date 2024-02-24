"Понимаю, что мои слова могут стать предметом серьезной критики и могут быть восприняты как нежелание СК Днепр-1 работать с собственными болельщиками, но удивляет, что многие клубы дружно, под копирку, отчитываются о том, сколько болельщиков будут допущены, как это важно, что будут присутствовать их болельщики на матчах, и хвастаются тем, что приглашают кто 1000, кто 1500 болельщиков. Мы на это смотрим несколько по-другому. Возможно, потому что у нас все же прифронтовой город, часто воздушные тревоги.

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Поэтому, учитывая, что наш город все же расположен довольно близко к линии фронта, мы решили даже не обращаться ни в какие обладминистрации, потому что понимаем, что никто не хочет брать на себя ответственность за такое. И мы тоже в случае трагического инцидента не хотим оказаться за решеткой.

Особенно неприятно читать, когда хвастаются, что они выделили кто-то 20%, кто-то 40% мест военнослужащим. Вспоминая, как нанесли удар по кафе, где были поминки по погибшим военным и где погибло более 50 человек... Или удар по месту проведения выставки дронов в Чернигове. Зачем это косвенное наведение на военных?

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Если ты заводишь 1000 болельщиков на трибуны, как вывести их, как заставить каждого из них пойти в бомбоубежище? Объявлять каждую минуту, что в случае чего: "пожалуйста, идите в бомбоубежище, потому что в случае какого-то инцидента могут пострадать невинные люди?" Как их уговаривать? Может, с каждого надо брать расписку, что если он не покинет стадион, то администрация не несет ответственность за его жизнь? Я не уверен, что у нас все люди сознательные. Точнее, уверен, что они не сознательные. И значительная их часть не хочет идти в бомбоубежище. Это я говорю из своего личного опыта. То, что я лично видел.

Я не знаю, кто будет нести ответственность в таком случае. Но если в детском саду что-то случается с ребенком, и он умирает, то в тюрьму садится и воспитательница, и директор детского сада. Виновные точно будут найдены и понесут ответственность с немалым сроком заключения. Кто хочет брать на себя такую ответственность?" – поделился Фридман в интервью Tribuna.

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