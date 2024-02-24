Коммерческий директор СК Днепр-1 Вячеслав Фридман рассказал, были ли предложения от других клубов по лидеру команды Александру Пихалёнку.

– Правдива ли информация, что Пихаленка предлагали Палмейрасу?

– Относительно Палмейраса – это какая-то ерунда. Это Олег Авдыш пиарился непонятно зачем. Никаких предложений по Пихаленку от зарубежных клубов не было.

УЕФА официально снял трансферный бан со СК Днепр-1 – клуб заплатил Йовичевичу и продолжает судиться

– Виктор Цыганков рассказывал, что Жирона спрашивала о Пихаленке. А к вам из Жироны не обращались?

– Когда переходил Довбик, с Жироной имели контакты Люндовский и Смалийчук. Они общаются с президентом клуба непосредственно в Жироне, им виднее. И от них мы слышали, что какой-то интерес к Пихаленку есть.

Надеемся, что они обсудят свои планы летом и дадут нам предложение. Пихаленок на это надеется, и мы тоже, потому что он заслуживает играть в таком клубе, как Жирона. Прямых контактов между клубами пока не было, – сказал Фридман в интервью Tribuna.

Напомним, в текущем сезоне Пихаленок провел за днепрян 23 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро. За сборную Украины хавбек отыграл 8 поединков.

Довбик и Цыганков могут не пустить Ман Сити в ЛЧ – ловушка для сборной Украины, рекордный трансфер и 2-й шанс Реброва