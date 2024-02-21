Сегодня окончательно определились количественные квоты посещаемости зрителями матчей клубов УПЛ – в соответствии с приказами Минмолодьспорта и его рекомендациям по созданию рабочих групп, которые определяют возможность привлечения болельщиков на каждую арену, информирует ТаТоТаке.

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На вершине списка Динамо и Черноморец, которые могут пускать на свои стадионы до 2000 человек. А вот СК Днепр-1 стал единственным клубом УПЛ, который отказался от квот. Причины – близкая дистанция к линии фронта и сложности с сертифицированными бомбоубежищами возле стадиона. Киевские клубы, а также Металлист 1925 и Заря пока не получили разрешение от военных организаций в регионе. Луганчане первый матч против Ворсклы проведут в Житомире без зрителей.

Напомним, УПЛ возвращается уже 23 февраля матчем ЛНЗ – Кривбасс. Квоты всех клубов выглядят следующим образом:

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