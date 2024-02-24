У СК Дніпро-1 пояснили, чому домашні матчі команди проходитимуть без уболівальників
Комерційний директор СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман розповів, чому клуб вирішив відмовитись від проведення домашніх матчів із уболівальниками на трибунах.
"Розумію, що мої слова можуть стати предметом серйозної критики та можуть бути сприйняти як небажання СК Дніпро-1 працювати з власними вболівальниками, але дивує, що багато клубів дружно, під копірку, звітують про те, скільки вболівальників будуть допущені, як це важливо, що будуть присутні їх вболівальники на матчах, і хизуються тим, що запрошують хто 1000, хто 1500 вболівальників. Ми на це дивимось дещо по-іншому. Можливо, тому що у нас все ж прифронтове місто, часто повітряні тривоги.
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Тому, враховуючи, що наше місто все ж розташоване доволі близько до лінії фронту, ми вирішили навіть не звертатися ні в які обладміністрації, бо розуміємо, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність за таке. І ми теж у випадку трагічного інциденту не хочемо опинитись за ґратами.
Особливо неприємно читати, коли хизуються, що вони виділили хтось 20%, хтось 40% місць військовослужбовцям. Згадуючи, як завдали удар по кафе, де були поминки за загиблим військовим і де загинуло понад 50 людей… Або удар по місцю проведення виставки дронів у Чернігові. Навіщо це непряме наведення на військових?
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Якщо ти заводиш 1000 вболівальників на трибуни, як вивести їх, як змусити кожного з них піти у бомбосховище? Оголошувати кожну хвилину, що у випадку: "будь ласка, йдіть у бомбосховище, бо у випадку якогось інциденту можуть постраждати невинні люди?" Як їх вмовляти? Може, з кожного треба брати розписку, що якщо він не залишить стадіон, то адміністрація не несе відповідальність за його життя? Я не впевнений, що у нас всі люди свідомі. Точніше, впевнений, що вони не свідомі. І значна їх частина не хоче йти у бомбосховище. Це я кажу зі свого особистого досвіду. Те, що я особисто бачив.
Я не знаю, хто нестиме відповідальність у такому випадку. Але якщо у дитячому садочку щось трапляється з дитиною, і вона помирає, то в тюрму сідає і вихователька, і директорка дитячого садка. Винні точно будуть знайдені та понесуть відповідальність з немалим терміном ув'язнення. Хто хоче брати на себе таку відповідальність?" – поділився Фрідман в інтерв'ю Tribuna.
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