В Севилье попрощались с погибшим Рейесом: игрока в последний путь провели Рамос, Мончи, Перес и другие звезды

Сегодня, 2 июня, состоялось прощание с известным футболистом Хосе Антонио Рейесом.

Футболиста в последний путь пришли проводить множество людей, среди которых немало знаменитостей, Попрощаться с Рейесом пришли его бывшие партнеры: Серхио Рамос и Иван Ракитич.

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Также церемонию прощания посетили функционеры бывших клубов Рейеса: Рамон Мончи из Севильи и Флорентино Перес из Реала. Напомним, захоронение Хосе Антонио Рейеса состоится завтра, 3-го июня, в его родном городе Утрете.

Напомним, 35-летний полузащитник погиб в автокатастрофе. Причиной аварии называют превышение скорости – шокирующие фото полностью уничтоженного автомобиля рекордсмена Лиги Европы.

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