toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ

В Севилье попрощались с погибшим Рейесом: игрока в последний путь провели Рамос, Мончи, Перес и другие звезды

2 июня 23:30 52 Читати українською
В Севилье попрощались с погибшим Рейесом: игрока в последний путь провели Рамос, Мончи, Перес и другие звезды
Прощание с Хосе Антонио Рейесом

Сегодня, 2 июня, состоялось прощание с известным футболистом Хосе Антонио Рейесом.

Футболиста в последний путь пришли проводить множество людей, среди которых немало знаменитостей, Попрощаться с Рейесом пришли его бывшие партнеры: Серхио Рамос и Иван Ракитич.

У машины, на которой Рейес попал в роковое ДТП, лопнул шина на скорости 237 км/ч

Также церемонию прощания посетили функционеры бывших клубов Рейеса: Рамон Мончи из Севильи и Флорентино Перес из Реала. Напомним, захоронение Хосе Антонио Рейеса состоится завтра, 3-го июня, в его родном городе Утрете.

Напомним, 35-летний полузащитник погиб в автокатастрофе. Причиной аварии называют превышение скорости – шокирующие фото полностью уничтоженного автомобиля рекордсмена Лиги Европы.

"Я втратив дар мови, почувши цю звістку": футбольний світ оплакує Рейєса, який трагічно загинув у ДТП

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: Мадрид принял финал ЛЧ иначе, чем Киев – сорвать джек-пот жизни и шокировать ценами на все
2 июня
1040
Теги
Испания Смерти футболистов Флорентино Перес Рамон Мончи Хосе Антонио Рейес Хосе Антонио Рейес Серхио Рамос Серхио Рамос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
15
мин
Украина U-20
18:30
Панама U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук