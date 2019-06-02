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У Севільї попрощались із загиблим Рейєсом: гравця в останню дорогу провели Рамос, Мончі, Перес та інші зірки

2 червня 23:30 221 Читать на русском
У Севільї попрощались із загиблим Рейєсом: гравця в останню дорогу провели Рамос, Мончі, Перес та інші зірки
Прощання з Хосе Антоніо Рейєсом

Сьогодні, 2 червня, відбулось прощання з відомим футболістом Хосе Антоніо Рейєсом.

Футболіста в останню дорогу прийшли провести безліч людей, серед яких немало знаменитостей. Попрощатись з Рейєсом прийшли його колишні партнери: Серхіо Рамос та Іван Ракітіч.

У машини, на якій Рейєс потрапив у смертельне ДТП, луснула шина на швидкості 237 км/год

Також церемонію прощання відвідали функціонери колишніх клубів Рейєса: Рамон Мончі з Севільї та Флорентіно Перес з Реала. Нагадаємо, поховання Хосе Антоніо Рейєса відбудеться завтра, 3-го червня, у його рідному місті Утреті.

Нагадаємо, 35-річний півзахисник загинув в автокатастрофі в суботу. Причиною аварії називають перевищення швидкості – шокуючі фото вщент знищеного автомобіля рекордсмена Ліги Європи.

"Я втратив дар мови, почувши цю звістку": футбольний світ оплакує Рейєса, який трагічно загинув у ДТП

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Теги
Іспанія Смерті футболістів Флорентіно Перес Рамон Мончі Хосе Антоніо Рейєс Хосе Антоніо Рейєс Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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