У Севільї попрощались із загиблим Рейєсом: гравця в останню дорогу провели Рамос, Мончі, Перес та інші зірки

Сьогодні, 2 червня, відбулось прощання з відомим футболістом Хосе Антоніо Рейєсом.

Футболіста в останню дорогу прийшли провести безліч людей, серед яких немало знаменитостей. Попрощатись з Рейєсом прийшли його колишні партнери: Серхіо Рамос та Іван Ракітіч.

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Також церемонію прощання відвідали функціонери колишніх клубів Рейєса: Рамон Мончі з Севільї та Флорентіно Перес з Реала. Нагадаємо, поховання Хосе Антоніо Рейєса відбудеться завтра, 3-го червня, у його рідному місті Утреті.

Нагадаємо, 35-річний півзахисник загинув в автокатастрофі в суботу. Причиною аварії називають перевищення швидкості – шокуючі фото вщент знищеного автомобіля рекордсмена Ліги Європи.

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