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Рейес погиб в ужасной автокатастрофе – шокирующие фото полностью уничтоженного автомобиля рекордсмена Лиги Европы

21:31 358 Читати українською
Рейес погиб в ужасной автокатастрофе – шокирующие фото полностью уничтоженного автомобиля рекордсмена Лиги Европы
Хосе Антонио Рейес / EFE

Испанская пресса распространила фотографии с места ДТП, в котором погиб бывший полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес.

35-летний хавбек разбился на собственном Мерседесе S-класса на пути к Утрере в субботу утром.

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Из обнародованных фото становится понятно, что автомобиль Рейеса перевернулся и загорелся в результате аварии. Полицейские предполагают, что причина происшествия – превышение скорости. Ветеран погиб на месте инцидента. Также скончался один из его родственников.

Хосе Антонио Рейес был воспитанником Севильи. Именно в составе нервионцев он дебютировал на профессиональном уровне, а в последнее время защищал цвета Эстремадуры в Сегунде.

Ранее полузащитник выступал за лондонский Арсенал, мадридские Реал и Атлетико, Бенфику, Эспаньол, Кордобу и китайский Синьцзян Тяньшань. В коллекции трофеев испанца победы в АПЛ и Ла Лиге, а также рекордные 5 кубков Лиги Европы.

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Хосе Антонио Рейес Хосе Антонио Рейес Испания Смерти футболистов Эстремадура Эстремадура
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