У машины, на которой Рейес попал в роковое ДТП, лопнул шина на скорости 237 км/ч

Известна возможная причина аварии, в которой погиб известный футболист Хосе Антонио Рейес.

Мерседес, которым управлял известный футболист, двигался со скоростью 237 километров в час, сообщает Mundo Deportivo. Об этом свидетельствует экспертиза, сделанная на месте аварии.

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Вероятно, причиной аварии стала шина автомобиля, которая лопнула во время движения, из-за чего Рейес не смог справиться с управлением. Эксперты предполагают, что шина могла лопнуть из-за недостаточного давления внутри.

Напомним, 35-летний полузащитник погиб в автокатастрофе. Причиной аварии называют превышение скорости – шокирующие фото полностью уничтоженного автомобиля рекордсмена Лиги Европы.

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