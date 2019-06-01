Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе

Сегодня, 1 июня, Хосе Антонио Рейес умер в трагическом ДТП. 35-летний ветеран испанского футбола погиб вблизи родного города.

Ужасную новость о смерти футболиста сообщил официальный твиттер Севильи.

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Клуб, с которым Рейес побеждал в Лиге Европы, сообщил, что бывший игрок сборной Испании умер в аварии. Трагедия произошла на шоссе между Севильей и Утрерой (родной город Рейеса). Автомобиль, в котором ехал футболист, съехал с дороги и загорелся, сообщает ABC.

Последней командой испанца была Эстремадура, которая играет в Сегунде.

Рейес известный по выступлениям в таких грандах европейского футбола, как Реал, Севилья, Атлетико, Арсенал, Бенфика. За карьеру добыл немало титулов – чемпион Испании и Англии (первый испанец, который выиграл АПЛ), 5-кратный победитель ЛЕ (рекорд), финалист Лиги чемпионов.

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