Алавес - Жирона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Цыганков и Довбик начинают в основе
Алавес в рамках 35-го тура Ла Лиги 2023/24 принимает Жирону. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".
Матч 35-го тура испанской Примеры 2023/24 между Алавесом и Жироной начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Артем Довбик и Виктор Цыганков попали в стартовый состав.
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Подопечные Мичела уже решили вопрос прохода в Лигу чемпионов, однако можно побороться за серебряные медали. Сейчас Жирона опережает Барселону на один зачетный балл. Довбик же может стать лучшим бомбардиром Ла Лиги: Артем опережает Беллингема на два гола, а Левандовски и Серлота – на три.
Стартовый состав Жироны:
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