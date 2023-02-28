Из-за беспорядков во время матча с Лацио северную трибуну стадиона Фейенорда дисквалифицировали.

Фейенорд планирует сделать красивый жест во время домашнего матча с донецким Шахтёром. Как информирует fr12.nl, ультрас-группировка роттердамского клуба De Noordzijde настояла на том, чтобы северную трибуну во время встречи с Шахтёром заняли украинские беженцы.

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В противном случае северная трибуна будет дисквалифицирована. После беспорядков на последнем домашнем матче Фейенорда в Лиге Европы с Лацио УЕФА дисквалифицирован фанатскую трибуну и разрешил допуск к ней только детям.

Сообщается, что УЕФА официально еще не одобрил идею роттердамского клуба.

Матч Фейенорд – Шахтёр состоится 16 марта.

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