Эредивизия, 23 тур

Фортуна – Фейеноорд – 2:4

Голы: Дуарте, 48, Сиовас, 84 – Наварро, 10 (аг), Виффер, 16, Хименес, 43, Пайшао, 63.

Фейеноорд завладел инициативой с первых минут встречи. Команда Арне Слота пыталась забить быстрый гол и это ей удалось. Подача углового привела к суматохе в штрафной Фортуны. Испанский защитник не справился и переправил мяч в свои ворота. Через несколько минут подопечные Вергоссена имели шанс сравнять счет, но Йылмаз не попал в пустые ворота. На 16 минуте Виффер из-за пределов штрафной точно пробил и удвоил преимущество Фейеноорда. К концу первого тайма третий мяч забил Хименес, пользовавшись ошибкой в обороне.

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В начале второго тайма Фортуне удалось отыграть один гол. Его автором стал Дуарте. На 63 минуте матча Фейеноорд увеличил свое преимущество, забив четвертый гол. Точку во встрече поставил Сиовас, который удачно выпрыгнул на подачу углового.

Фейеноорд занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 49 баллов. Фортуна находится на 11 строчке с 26 пунктами. Напомним, что подопечные Слота сыграют в 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера. Первый поединок запланирован на 9 марта. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

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