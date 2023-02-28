Через заворушення під час матчу з Лаціо північну трибуну стадіону Фейєнорда дискваліфікували.

Фейєнорд планує зробити красивий жест під час домашнього матчу з донецьким Шахтарем. Як інформує fr12.nl, ультрас-угруповання роттердамського клубу De Noordzijde наполягло на тому, щоб північну трибуну під час зустрічі з Шахтарем зайняли українські біженці.

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В іншому випадку північна трибуна буде дискваліфікована. Після заворушень на останньому домашньому матчі Фейєноорда в Лізі Європи з Лаціо УЄФА дискваліфікував фанатську трибуну і дозволив допуск до неї тільки дітям.

Повідомляється, що УЄФА офіційно ще не схвалив ідею роттердамського клубу.

Матч Фейєнорд – Шахтар відбудеться 16 березня.

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