Несколько недель назад Лидс предпринял ряд попыток переманить Слота в разгар сезона, но Фейеноорд отказал английскому клубу. Теперь боссы Лидса хотят повторить попытку летом, несмотря на то, что контракт 44-летнего специалиста с роттердамским клубом рассчитан до лета 2025 года. Об этом информирует портал fr12.nl, ссылаясь на журналиста Дика Вормекара.

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Если Лидсу удастся воплотить задуманное, то Фейеноорду придётся искать замену. И клуб решил приступить к поискам потенциального сменщика Слота заранее. Сообщается, что боссы роттердамцев обратили свой взор на действующего наставника Блэкберн Роверс Йон-Даль Томассона, чей контракт с английским клубом рассчитан до середины 2025 года.

Томассон является легендой Фейеноорда. Он сыграл за команду 207 матчей, забил 92 мяча и оформил 24 ассиста.

Сейчас Фейеноорд лидирует в чемпионате Нидерландов, опережая после 23 туров Аякс на 3 очка.