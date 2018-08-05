"В 19 лет демонстрирует уверенность ветерана", – испанские СМИ про Лунина, чья судьба частично зависит от Абрамовича

Украинский голкипер Андрей Лунин провел второй матч за Реал в рамках предсезонной подготовки и получил за свою игру комплименты от испанских СМИ.

Андрей Лунин начал матч против Ювентуса на Международном кубке чемпионов в запасе. На 64-й минуте он вышел на замену и успел отличиться удачной игрой во втором поединке за Реал. Мадридцы победили, а украинец грамотно разобрался в нескольких эпизодах.

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Журналист AS Томас Ронсеро анализирует победу Реала, акцентируя внимание на большом количестве молодых исполнителей в составе "сливочных". Свои мысли Ронсеро завершает похвалой Андрея Лунина:

В 19 лет демонстрирует уверенность ветерана. Украинец сделал 2 сейва и за полчаса на поле доказал, что с ним и Келором Навасом ворота чемпионов Европы находятся в очень надежных руках.

Другой журналист AS Ману Сайнс охарактеризовал работу каждого игрока Реала в поединке с Ювентусом. Вот что он написал об украинском голкипере:

"Очень уверенная игра. Сделал сейв после удара Канселу уже через 3 минуты после выхода на замену. Впоследствии очень быстро сориентировался и вышел на перехват в эпизоде ​​с Кьеллини, заставив того "запороть" момент. А в конце встречи продемонстрировал хорошие рефлексы и потянул удары, хотя многие игроки закрывали ему обзор".

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С такими выступлениями перспективы Лунина в Реале становятся очень хорошими, однако его судьба главным образом все равно зависит от внешних факторов. Ключевой вопрос – подпишет ли мадридский клуб Тибо Куртуа. Агент бельгийца открыто заявил о том, что футболист склоняется к переходу в Реал. Правда, владелец Челси Роман Абрамович не желает расставаться с лучшим вратарем ЧМ-2018, сообщает испанский портал ABC.

Контракт Куртуа с Челси истекает следующим летом и тогда вратарь сможет бесплатно покинуть Стэмфорд Бридж. Впрочем, российский бизнесмен не ставит в приоритет деньги и хочет, чтобы Куртуа в следующем сезоне защищал цвета его команды. Если до закрытия трансферного окна в Англии (9 августа) лондонцы не подпишут другого стража ворот – переход Тибо в Реал станет нереальным. В последние часы этот вопрос не решится, а Абрамович намерен тянуть время.

Все идет к тому, что трансфер Куртуа в Реал состоится уже следующим летом, а в этом сезоне первым номером в Мадриде останется Кейлор Навас. В таком случае перспективный Андрей Лунин окажется у него на замене и будет добывать опыт в нескольких матчах за сезон. Если Куртуа таки переедет в Испанию уже сейчас, то украинцу придется бороться с конкурентами на очень высоком уровне, а игрового времени в ближайшее время ему никто не гарантирует.

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