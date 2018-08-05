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"Реал привез из Украины две награды: 13-ю ЛЧ и Лунина" – украинец порвал испанские соцсети во время матча с Ювентусом

14:41 687 Читати українською
"Реал привез из Украины две награды: 13-ю ЛЧ и Лунина" – украинец порвал испанские соцсети во время матча с Ювентусом
Андрей Лунин в матче против Ювентуса / фото ФК Ювентус

Голкипер Реала Андрей Лунин провел хороший поединок против Ювентуса в рамках Международного кубка чемпионов. Украинец вышел на поле лишь на 64-й минуте встречи, однако успел получить хорошие отзывы болельщиков.

Вратарь Реала Андрей Лунин после подписания контракта с мадридским клубом провел уже два матча за мадридцев – против Манчестер Юнайтед и Ювентуса. Если в поединке против МЮ у Лунина работы почти не было, то в последней игре с Юве украинский голкипер несколько раз продемонстрировал свое мастерство.

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Это не осталось без внимания пользователей соцсетей, которые похвалили Лунина за хорошую игру. В частности, во время поединка Реал – Ювентус Лунин занимал 2 место в трендах испанского Твиттера, уступая лишь Винисиусу. Украинец по популярности обошел даже Гарета Бейла, который стал автором красивого гола.

После такого надеемся увидеть 19-летнего вратаря в заключительном поединке Международного кубка чемпионов против Ромы, который пройдет 8 августа.

"Посмотрите на реакцию этого ребенка. Стоял бы Касилья – был бы гол".

"Лунин выглядел впечатляюще. Конечно, впереди у него много работы и он еще очень молод, но хочется увидеть его в других матчах".

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"Лунин выглядит готовым".

"Кому нужен Куртуа, если у вас есть Лунин?"

"Лунин? Он на самом деле очень хорош".

"Из Украины Реал привез две награды – 13 (13-й Кубок чемпионов – прим. "Футбол 24") и Лунина".

"Не хочу преувеличивать, но, возможно, Лунин является даже лучшим вратарем в истории, чем Лев Яшин".

"Лунин лучше Касильи".

"Лунин – замечательное подписание. Наверное, никто не ожидал такого".

"Лунин уже поймал больше, чем Касилья за всю свою жизнь"

Товарищеские матчи

Реал Мадрид - Ювентус: Воскресенье 05 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
3 : 1
Ювентус
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