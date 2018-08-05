"Реал привез из Украины две награды: 13-ю ЛЧ и Лунина" – украинец порвал испанские соцсети во время матча с Ювентусом

Голкипер Реала Андрей Лунин провел хороший поединок против Ювентуса в рамках Международного кубка чемпионов. Украинец вышел на поле лишь на 64-й минуте встречи, однако успел получить хорошие отзывы болельщиков.
Вратарь Реала Андрей Лунин после подписания контракта с мадридским клубом провел уже два матча за мадридцев – против Манчестер Юнайтед и Ювентуса. Если в поединке против МЮ у Лунина работы почти не было, то в последней игре с Юве украинский голкипер несколько раз продемонстрировал свое мастерство.
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Это не осталось без внимания пользователей соцсетей, которые похвалили Лунина за хорошую игру. В частности, во время поединка Реал – Ювентус Лунин занимал 2 место в трендах испанского Твиттера, уступая лишь Винисиусу. Украинец по популярности обошел даже Гарета Бейла, который стал автором красивого гола.
После такого надеемся увидеть 19-летнего вратаря в заключительном поединке Международного кубка чемпионов против Ромы, который пройдет 8 августа.
"Посмотрите на реакцию этого ребенка. Стоял бы Касилья – был бы гол".
"Лунин выглядел впечатляюще. Конечно, впереди у него много работы и он еще очень молод, но хочется увидеть его в других матчах".
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"Лунин выглядит готовым".
"Кому нужен Куртуа, если у вас есть Лунин?"
"Лунин? Он на самом деле очень хорош".
"Из Украины Реал привез две награды – 13 (13-й Кубок чемпионов – прим. "Футбол 24") и Лунина".
"Не хочу преувеличивать, но, возможно, Лунин является даже лучшим вратарем в истории, чем Лев Яшин".
"Лунин лучше Касильи".
"Лунин – замечательное подписание. Наверное, никто не ожидал такого".
"Лунин уже поймал больше, чем Касилья за всю свою жизнь"
Товарищеские матчи
Реал Мадрид - Ювентус: Воскресенье 05 августа 2018