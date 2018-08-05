"Реал привез из Украины две награды: 13-ю ЛЧ и Лунина" – украинец порвал испанские соцсети во время матча с Ювентусом

Голкипер Реала Андрей Лунин провел хороший поединок против Ювентуса в рамках Международного кубка чемпионов. Украинец вышел на поле лишь на 64-й минуте встречи, однако успел получить хорошие отзывы болельщиков.

Вратарь Реала Андрей Лунин после подписания контракта с мадридским клубом провел уже два матча за мадридцев – против Манчестер Юнайтед и Ювентуса. Если в поединке против МЮ у Лунина работы почти не было, то в последней игре с Юве украинский голкипер несколько раз продемонстрировал свое мастерство.

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Это не осталось без внимания пользователей соцсетей, которые похвалили Лунина за хорошую игру. В частности, во время поединка Реал – Ювентус Лунин занимал 2 место в трендах испанского Твиттера, уступая лишь Винисиусу. Украинец по популярности обошел даже Гарета Бейла, который стал автором красивого гола.

[03:00] TTs España (1/2):

1) Vinicius

2) Lunin

3) Nicolás Maduro

4) Bale

5) #L6Nveranofranco — TT España (@ttesbot) 5 серпня 2018 р.

После такого надеемся увидеть 19-летнего вратаря в заключительном поединке Международного кубка чемпионов против Ромы, который пройдет 8 августа.

"Посмотрите на реакцию этого ребенка. Стоял бы Касилья – был бы гол".

Look at the reflexes and reaction on this kid, Andriy Lunin with a robotic machine like save. 100% a goal if Kiko Casilla was in net pic.twitter.com/5TTDOAXLu3 — Rk (@RkFutbol) 5 серпня 2018 р.

"Лунин выглядел впечатляюще. Конечно, впереди у него много работы и он еще очень молод, но хочется увидеть его в других матчах".

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Anywho. Lunin was very impressive. Of course he needs work and is very young, but I easily see him stepping up in CDR games — tom from myspace (@LegendOfSandy) 5 серпня 2018 р.

"Лунин выглядит готовым".

Would love to see more of Odegaard, great potential. Javi Sanchez had a good game, looks ready. Lunin looks ready. Llorente won't stay. — Dre (@DBlanco02) 5 серпня 2018 р.

"Кому нужен Куртуа, если у вас есть Лунин?"

Who needs Courtois when you have Lunin? — M•A•J¹³ (@Ultra_Suristic) 4 серпня 2018 р.

"Лунин? Он на самом деле очень хорош".

Andy lunin he is actually pretty good — Mathew Macthady (@macthady) 5 серпня 2018 р.

"Из Украины Реал привез две награды – 13 (13-й Кубок чемпионов – прим. "Футбол 24") и Лунина".

De Ucrania trajimos dos premios: La 13 y Lunin. — Miss Marta (@missmarta85) 4 серпня 2018 р.

"Не хочу преувеличивать, но, возможно, Лунин является даже лучшим вратарем в истории, чем Лев Яшин".

No quiero exagerar, pero probablemente Andriy Lunin sea el mejor portero del Historia del fútbol desde Lev Yashin. — Maketo Lari (@MaketoLari) 4 серпня 2018 р.

"Лунин лучше Касильи".

Lunin es mejor que Casilla. — Arrow (@ArrowRM) 4 серпня 2018 р.

"Лунин – замечательное подписание. Наверное, никто не ожидал такого".

Lunin parece tener 10 años más de los q tiene. Muy buen fichaje! Gran acierto del ojeador. Nadie lo esperaba — vozmadridista.com (@VozMadridista) 4 серпня 2018 р.

"Лунин уже поймал больше, чем Касилья за всю свою жизнь"