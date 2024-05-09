Спортивный директор Барселоны Деку встретился в ресторане с Джошуа Барнеттом, агентом полузащитника Вильярреала Алекса Баэны, Андера Астралаги, Диего Кочена и Серхи Домингеса. Об этом информирует Mundo Deportivo, ссылаясь на Jijantes. Источник предполагает, что Деку обсуждал с агентом вопрос о потенциальном трансфере Баэны, хотя наверняка об этом не известно.

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Недавно 22-летний Баэна заявил, что играть за Барселону – его мечта, ведь это – "лучшая команда в мире". Это заявление не оценили в самом Вильярреале, но с тех пор в испанских СМИ начались разговоры о возможном переходе Алекса в состав каталонской команды летом.

В очном матче с Барселоной, который был сыгран ещё в августе в рамках 3-го тура Ла Лиги Баэна оформил гол+пас.

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