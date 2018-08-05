Лунин против Ювентуса: едва не травмировал Кьеллини и сделал несколько классных сейвов – видео действий украинца

Голкипер Реала Андрей Лунин прилично сыграл в отведенное ему время в матче Международного кубка чемпионов против Ювентуса.

Андрей Лунин начал матч против Ювентуса на скамейке запасных. Как и в дебютном для себя поединке за "Королевский клуб" против Манчестер Юнайтед, украинец вышел на замену, правда, в этот раз несколько позже – на 64-й минуте встречи.

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Однако в отведенное Хуленом Лопетеги время Лунин запомнился больше, чем за тайм матча против МЮ. Практически сразу после выхода на поле 19-летний вратарь ногой отразил опасный удар Канселу, доказав, что умеет классно спасать свои ворота не только на тренировках.

Еще через 2 минуты Лунин удачно вышел из ворот, не позволив Джорджо Кьеллини реализовать выход практически один на один. К слову, в этом эпизоде ​​украинец зацепил своего именитого визави, однако рефери не зафиксировал фола. Итальянец немного полежал на газоне, однако Лунин спокойно поднял Кьеллини и спокойно продолжил игру. Словно и не было разницы в возрасте 14 лет и просто колоссального провала в опыте и титулах.

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В концовке поединка Лунин совершил еще два сейва – оба после ударов со штрафных. Во втором эпизоде ​​голкипера подстраховала перекладина.

Свой последний матч на Международном кубке чемпионов Реал проведет 8 августа против Ромы. Есть все основания ожидать, что после такой уверенной игры Лунин снова выйдет на поле в составе Реала.