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Куртуа шантажирует Челси, требуя продать его в Реал

11:54 76 Читати українською
Куртуа шантажирует Челси, требуя продать его в Реал
Тибо Куртуа / фото: ФК Челси

Тибо Куртуа отказывается от нового контракта с Челси и хочет перейти в Реал.

Голкипер Челси Тибо Куртуа отказывается подписывать новый контракт с "аристократами", сообщает The Sun.

По информации издания, бельгиец хочет, чтобы клуб продал его уже этим летом, в противном случае он намерен покинуть Челси бесплатно в следующем году, когда закончится контракт.

Челси приостановил переговоры с Реалом по Куртуа

Главный тренер Челси Маурицио Сарри хочет лично поговорить с бельгийцем и убедить его остаться. Однако, Куртуа вернется на базу "синих" всего за два дня до закрытия трансферного окна в Англии.

В переходе Куртуа заинтересован Реал, который готов заплатить за него 35 миллионов фунтов. Сам вратарь хочет вернуться в Мадрид, где живет его семья.

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