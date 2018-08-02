Лунин стал частью нового явления в Реале – 6 "детей", которые приближают будущее и меняют трансферный вектор

Украинский голкипер Андрей Лунин стал частью некоего секстета будущего, который уже сейчас доказывает, что достоин выступать за Реал Мадрид.

Baby Madrid – новое явление в "королевском" клубе. Этим термином ведущая испанская газета Marca окрестила состав команды Лопетеги в матче Международного кубка чемпионов против Манчестер Юнайтед. Этот детский Реал "родился" на поле Hard Rock Stadium, что весьма символично, поскольку подобные изменения в клубе Флорентино Переса – несколько хардкорные. Новый проект Мадрида с Луниным и без Криштиану Роналду в составе не является чем-то случайным и непрочным. Клуб делает ставку на молодежь и рассчитывает на то, что эти ребята под руководством экс-наставника сборной Испании сделают качественный шаг вперед.

Дебют Лунина Реала против МЮ: почему украинец получил стратегическую победу над конкурентами

В кабинетах на Сантьяго Бернабеу верят, что именно этот состав в будущем станет костяком новой чемпионской команды. Пока мадридцы ждут возвращения игроков, которые надолго задержались на Чемпионате мира (Марсело, Каземиро, Модрич, Ковачич, Варан), нынешний коллектив дышит талантом, надеждой и невероятной молодостью.

Наибольшие надежды Marca возлагает на 18-летнего Винисиуса Жуниора. Уже в дебютном матче против МЮ бразильский вингер показал кое-чего из своих главных талантов: скорости и дриблинга. Шанс на премьеру получили также 19-летний Андрей Лунин и 22-летний Альваро Одриосола.

Украинца и испанца издание характеризует исключительно комплиментами: "Оба показали в своих предыдущих клубах выдающиеся талант и навыки. Именно поэтому Реал решил на них поставить, несмотря на небольшой опыт на самом высоком уровне".

Мартину Эдегору уже 19 – формально он игрок мадридского клуба не один год, но именно сейчас может получить свой самый большой шанс. Лопетеги является большим поклонником таланта норвежского атакующего полузащитника и сделает все возможное, чтобы раскрыть его по максимуму и предоставить важную роль в ближайшем сезоне.

От BBC до BBV, контроль ради контроля и проблема №9: чем поразил и разочаровал Реал в первом матче Лопетеги

С большим задором наконец стартует в родном клубе Рауль де Томас. Парню в октябре исполнится 24, но только сейчас он получит свой шанс – после долгих 3-х лет по арендам в командах Сегунды. Вишенка на этом свеженьком торте – 21-летний Дани Себальос, который почти не получал шансов от Зидана, однако теперь должен вернуться на свой высокий уровень игры времен Бетиса.

Эта шестерка образует своеобразный Baby Madrid, в который боссы "сливочных" очень верят. Лунин и компания являются аргументом для Реала в том, чтобы воздержаться от любых сумасшедших шагов на трансферном рынке. К примеру, не будет никакой трагедии, если до 9 августа, а значит и в этом году вообще, не приобретут вратаря Челси Тибо Куртуа. Лопетеги перед матчем против Манчестер Юнайтед боялся полного фиаско – разгромного поражения на фоне больших нагрузок и слабого игрового тонуса. Но эта команда показала себя очень достойно.

"Мы не можем блокировать развитие молодых игроков", – объясняет руководство "королей". Это несколько огорчает фанатов, привыкших к галактическим трансферам. Возможно, это просто некая дымовая завеса. Однако в первом спарринге межсезонья омоложенный Реал Мадрид с этими талантами доказал, что имеет право на существование. В них стоит верить и давать шансы, убеждено испанское СМИ.