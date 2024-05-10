Вингер Баварии Серж Гнабри услышал очень неприятную новость после ответного матча полуфинала ЛЧ против Реала (1:2).

Томас Тухель прогнозировал звезде мюнхенцев голы в ворота Реала, но тот еще до перерыва попросил замену из-за повреждения. Гнабри диагностировали разрыв мышцы левого подколенного сухожилия, информирует пресс-служба Баварии.

Реал раскрыл диагноз худшего игрока матча с Баварией – он уже получал аналогичную травму

Гнабри уже точно не поможет мюнхенцам в клубном сезоне, однако есть значительно большая проблема. 28-летний нападающий рискует не успеть восстановиться к домашнему Евро-2024. Сборная Германии откроет его уже 14 июня матчем против Шотландии.

Добавим, что в нынешнем сезоне Гнабри провел за Баварию 20 игр, оформив 5 голов и 2 ассиста. Статистика в футболке сборной Германии – 45 матчей, 22 гола.

"Лунин не испугался Куртуа": испанские СМИ оценили уровень украинца с Баварией – Каталония свирепствует