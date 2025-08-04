Новый чемпионат Украины стартовал еще 1-го августа матчем Колоса против Кривбасса. Ковалевцы удержали победу (2:1), хотя могли рассчитывать на более комфортный счет. Новичок первенства, Полтава, была близка к тому, чтобы отобрать очки у Руха, однако "желто-черные" вырвали победу на последних минутах.

Металлист 1925 провалил камбэк в УПЛ, не сумев переиграть Оболонь – киевляне спокойно забрали ничью

Динамо тоже начало с победы, минимально одолев Верес (1:0). Не обошлось без нулевых ничьих – так свои матчи завершили Заря – ЛНЗ и Металлист 1925 – Оболонь. Главной сенсацией стал триумф триумфа Кудривки в матче с Александрией (3:1), которая доигрывала вдевятером. Шахтер, как и Динамо, победил Эпицентр с разницей в один мяч, а Полесье уверенно победило Карпаты (2:0).