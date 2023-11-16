Украина в рамках подготовки к матчу с Италией в отборе к Евро-2024 проведет спарринг с Лехией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

По-моему, чувак, нас кинули... (с)

Казалось, что матч с Брентфордом останется самой странной историей отбора Украины на Евро-2024. И тут снизу постучали. Хотелось бы сказать, что товарняк с Лехией стал апофеозом абсурда и беспорядка в работе главной команды страны, однако существует стойкая уверенность – будет хуже.

Непонятно даже, откуда этот спарринг взялся. Две недели назад Виктор Вацко выкатил инсайд, будто УЕФА с подачи итальянцев заставляет Украину провести матч со сборной Лаоса, но Сергей Ребров был резко против. И будто бы именно его стараниями все пришлось свести к закрытой игре с Лехией, в которой можно делать по 10 замен.

Главный тренер это подтвердил, однако у журналиста Михаила Спиваковского совсем другая информация. Мол, о необходимости провести матч знали еще два месяца назад – это связано с коммерческими соглашениями. УАФ же все это время молчала. В итоге, молчание дошло до абсурда – о дате, месте и времени проведения поединка украинские болельщики узнали из официального твиттера Лехии.

Коллеги-журналисты устраивали прозвон вице-президентов УАФ, но они не поднимали трубку или не желали разговаривать на тему матча сборной. Кстати, на их содержание, согласно информации Константина Андриюка, ежемесячно тратится полтора миллиона гривен.

УАФ впервые выкатило информацию о товарняке аж в 21:46, 15 ноября – менее чем за сутки до матча. Не сообщив даже времени начала. И это еще надо постараться найти необходимый абзац на официальном сайте. В соцсетях же о спарринге сообщили еще позже, так нигде и не указав время начала встречи.

Где смотреть матч против Лехии?

Этот поединок даже нигде не покажут – по крайней мере, по состоянию на утро никто не обещал трансляции. Возможно, что-то организует ютуб-канал Лехии. Или же Александр Гливинский вспомнит, что когда-то он работал для болельщиков, а потому достанет айфон и устроит стрим.

В противном же случае стоит молиться на текстовую трансляцию в соцсетях поляков. Так или иначе, зафиксируем главное – матч пройдет в Гданьске и стартует в 17:00. А уже 20 ноября наша национальная команда сыграет в Германии против сборной Италии.

Форма лидеров сборной Украины – единственная приятная история перед матчем с Лехией

Нынешний состав сборной Украины является самым мощным за всю историю, однако он еще никогда не выглядел настолько убедительно в плане игровой формы. Зинченко на выходных провел лучший матч в сезоне и забил красавец-гол в АПЛ, Миколенко отличился в двух поединках подряд и шикарно проявил себя на фоне топ-соперников, а Довбик по показателю гол+пас опережает Беллингема. Не в последнюю очередь – благодаря Цыганкову.

Судаков перфомансом с Барселоной едва не гарантированно продал себя в топ-клуб. Мудрик выдал шедевр с Арсеналом и помог Челси закамбечить с Ман Сити, Трубин феерит за Бенфику в ЛЧ, а Забарный – безусловно основной в Борнмуте. Даже у Сидорчука, Русина, Сикана и Пихаленка выдалась результативная неделя/месяц.

Очень хочется, чтобы футболисты сохранили эту прекрасную форму до поединка с Италией. И чтобы ничего не случилось в спарринге с Лехией. Формат игры с 10 заменами предполагает, что лидерам таки придется побегать на поле – ну или же Сергей Ребров выставит полностью резервный состав на все 90 минут (во что верится слабо).

Спарринг был бы полезным для двух дебютантов сборной Украины – центрбека Таловерова (над ним уже взял шефство Мудрик) и фулбека Дубинчака. Вряд ли их выступление что-то дало бы в спортивном плане, но новички почувствовали бы партнеров в игре. На этом польза от спарринга против Лехии завершается.

Лехия – остров украинского футбола в Польше

Кстати, наши сборники в Гданьске будут не единственными украинцами на поле. В составе польского клуба выступают аж три земляка – причем далеко не ноунеймы. В составе нашего соперника присутствуют кипер Сарнавский, опорник Желизко и атакующий хавбек Хлань. Последний недавно отметился чудо-голом.

Возможно, в следующем году они прорвутся в Экстраклясу. Да-да, наш сегодняшний оппонент даже не выступает в элите. Из высшего дивизиона команда вылетела в предыдущем сезоне. Более того – в польской первой лиге Лехия держится на третьей позиции.

А это значит, что даже резервистам сегодня лучше поберечь ножки.