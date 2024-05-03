Экс-тренер Александрии может возглавить многолетнего чемпиона из Европы
Бывший наставник Александрии Юрий Гура получил неожиданный вариант работы за рубежом.
Гура близок к работе в молдавском Шерифе, сообщает издание MediaSport. Отмечается, что украинский специалист уже провел встречу с президентом клуба Виктором Гушаном и даже подписал контракт.
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Кроме этого сообщается, что Шериф может объявить о назначении Юрия Гуры только после завершения сезона.
Сейчас Шериф занимает третье место в чемпионате Молдовы, отставая от первого Петрокуба на 5 очков. Тираспольский клуб является 20-кратным чемпионом Молдовы (все триумфы – с 2000-го года). Гура работал тренером во главе УкрАгроКома и Александрии и остается без работы с декабря 2022 года.
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