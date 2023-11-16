Україна в рамках підготовки до матчу з Італією у відборі до Євро-2024 проведе спаринг з Лехією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

По-моєму, чувак, нас кинули... (с)

Здавалося, що матч з Брентфордом залишиться найбільш дивною історією відбору України на Євро-2024. І тут знизу постукали. Хотілося б сказати, що товарняк з Лехією став апофеозом абсурду й безладу в роботі головної команди країни, однак існує стійка впевненість – буде гірше.

Незрозуміло навіть, звідки цей спаринг взявся. Два тижні тому Віктор Вацко викотив інсайд, що УЄФА з подачі італійців змушує Україну провести матч зі збірною Лаосу, але Сергій Ребров був різко проти. І ніби-то саме його стараннями все довелося звести до закритої гри з Лехією, у якій можна робити по 10 замін.

Головний тренер це підтвердив, однак у журналіста Михайла Співаковського зовсім інша інформація. Мовляв, про необхідність провести матч знали ще два місяці тому – це пов'язано з комерційними угодами. УАФ же весь цей час мовчала. У підсумку, мовчанка дійшла до абсурду – про дату, місце і час проведення поєдинку українські вболівальники дізнались із офіційного твіттеру Лехії.

Колеги-журналісти влаштовували продзвон віце-президентів УАФ, але вони не підіймали слухавку або не бажали розмовляти на темуматчу збірної. До речі, на їхнє утримання, згідно з інформацією Костянтина Андріюка, щомісячно витрачається майже півтора мільйона гривень.

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УАФ вперше повідомило про товарняк аж о 21:46, 15 листопада – менш ніж за добу до матчу. Не вказавши навіть часу початку. І це ще треба було постаратись знайти повідомлення на офіційному сайті.

Головна інформація була розташована у новині під назвою "ВІДБІР ЄВРО-2024: ЗБІРНА УКРАЇНИ ПРОДОВЖУЄ АКЦЕНТОВАНУ ПІДГОТОВКУ ДО МАТЧУ З ІТАЛІЄЮ". У п'ятому абзаці, під купою фото й розповіддю про тренування. У соцмережах же про спаринг повідомили ще пізніше, так ніде й не вказавши час початку зустрічі.

Де дивитися матч проти Лехії?

Цей поєдинок навіть ніде не покажуть – принаймні, станом на ранок ніхто не обіцяв трансляції. Можливо, щось організує ютуб-канал Лехії. Або ж Олександр Гливинський згадає, що колись він працював для вболівальників, а тому дістане айфон і влаштує стрім.

В іншому ж випадку варто молитись на текстову трансляцію у соцмережах поляків. Так чи інакше, зафіксуємо головне – матч пройде у Ґданську й стартує о 17:00. А вже 20 листопада наша національна команда зіграє в Німеччині проти збірної Італії.

Форма лідерів збірної України – єдина приємна історія перед матчем з Лехією

Нинішній склад збірної України є найпотужнішим за всю історію, однак він ще ніколи не виглядав настільки переконливо в плані ігрової форми. Зінченко на вихідних провів найкращий матч у сезоні й забив красень-гол в АПЛ, Миколенко відзначився у двох поєдинках поспіль і шикарно проявив себе на тлі топ-суперників, а Довбик за показником гол+пас випереджає Беллінгема. Не в останню чергу – завдяки Циганкову.

Судаков перфомансом з Барселоною ледь не гарантовано продав себе у топ-клуб. Мудрик видав шедевр з Арсеналом і допоміг Челсі закамбечити з Ман Сіті, Трубін феєрить за Бенфіку в ЛЧ, а Забарний – безумовно основний в Борнмуті. Навіть у Сидорчука, Русина, Сікана й Піхальонка видався результативний тиждень/місяць.

Дуже хочеться, щоб футболісти зберегли цю прекрасну форму до поєдинку з Італією. І щоб нічого не сталося у спарингу з Лехією. Формат гри з 10 замінами передбачає, що лідерам таки доведеться побігати на полі – ну або ж Сергій Ребров виставить повністю резервний склад на всі 90 хвилин (у що віриться слабко).

Спаринг був би корисним для двох дебютантів збірної України – центрбека Таловєрова (над ним вже взяв шефство Мудрик) і фулбека Дубінчака. Навряд чи їхній виступ щось дав би у спортивному плані, але новачки відчули б партнерів у грі. На цьому користь від спарингу проти Лехії завершується.

Лехія – острів українського футболу в Польщі

До речі, наші збірники у Ґданську будуть не єдиними українцями на полі. У складі польського клубу виступають аж три земляка – причому далеко не ноунейми. У складі нашого суперника присутні кіпер Сарнавський, опорник Желізко та атакувальний хавбек Хлань. Останній нещодавно відзначився диво-голом.

Гол Хланя у чемпіонаті Польщі pic.twitter.com/6H1TwZ4Gs4 — Nikita_Champion (@NikitKovalchuk) November 5, 2023

Можливо, наступного року вони прорвуться в Екстраклясу. Так-так, наш сьогоднішній опонент навіть не виступає в еліті. З вищого дивізіону команда вилетіла у попередньому сезоні. Ба більше – у польській першій лізі Лехія тримається на третій позиції.

А це значить, що навіть резервістам сьогодні краще поберегти ніжки.

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