"Один из важнейших наших козырей перед матчем против Италии – то, что итальянцы 17 ноября будут играть против Северной Македонии, тогда как у нас появлялось свободное окно. Мы могли целенаправленно готовиться к "Скуадре Адзурре" и надеяться, что она потратит много сил за три дня до нашей очной встречи.

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Так вот. Конечно, итальянцы понимают наш козырь и начали оказывать давление на УЕФА. А УЕФА что? Прогнулась на сторону Италии и вынуждает нашу ассоциацию сыграть контрольный матч перед матчем с Италией. Сергей Ребров – против, он этого не хотел, не планировал, но УЕФА нас тупо "нагибала". Они даже соперника сами нашли – сборную Лаоса! И склоняли к тому, что нужно сыграть именно 17 ноября, в один день с Италией.

Честно, я в ах*е от этого. Сборную заставляют играть матч, который она не хочет играть, который ей не нужен. Заставляют на самом высоком уровне. А со стороны нашего высокого уровня – молчек, фейсбук закрыли. В итоге нашему тренерскому штабу удалось "распетлять" эту историю, сборная таки сыграет контрольный поединок, но 16 ноября в Гданьске. Там команда Сергея Реброва проведет закрытый матч против местной Лехии. Договорились провести по 10 замен, то есть глобально получится тренировочное занятие. Хотя нет сомнений, что итальянцы получат видео этого поединка. Реброву нужно изрядно подумать, стоит ли в этой игре испытывать какие-то тактические моменты, которые хотелось бы скрыть от соперника.

Такая фигня, малыши, такое отношение к нам, такая справедливость в футболе. Цинизм зашкаливает, цензурных слов нет", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

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