Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не в восторге от дополнительной нагрузки перед решающим матчем отбора Евро-2024.

– Ожидать ли каких-нибудь сюрпризов от списка?

– Для кого-то это сюрпризы, но я всегда говорю, если мы кого-то вызываем – значит они заслужили этот вызов. Они своей игрой этого заслуживают.

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– Цыганков сейчас вернулся после травмы…

– Ну, мы надеемся, что он вернется в форму. Есть некоторые повреждения у игроков, но считаю, что к играм сборной все будут готовы.

– Нужен ли сейчас спарринг?

– Сейчас не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. Я считаю, что он сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны играть эту контрольную игру, – резюмировал Ребров в комментарии ВЗБІРНА

Напомним, матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене и завершит групповой этап отбора Евро-2024. "Сине-желтые" имели дополнительное время для подготовки, однако были вынуждены договариваться о спарринге с гданьской Лехией.

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